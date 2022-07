Známa sexbomba v Thajsku pretŕča svoje MELÓNY: Spolu s frajerom im hrozí 5 rokov BASY!

Katie Price je zjav, ktorý nemožno prehliadnúť. Niet pochýb, že kdekoľvek sa niekdajšia sexbomba objaví, má o pozornosť postarané. Vďačí za to najmä svojim neprirodzene veľkým prsiam, ktoré hrdo pretŕča pri každej možnej príležitosti.

Aktuálne sa nachádza v Thajsku, kde neušla pozornosti paparazzov. Nečudo, jej "mélony" v úsporných bikinách muselo byť vidieť už z diaľky.

Galéria fotiek (6) Katie Price

Zdroj: profimedia.sk

Popri relaxe a oddychu si však Katie vyrobila aj ďalšie problémy. Spolu so svojou láskou sa totiž venujú aj svojim OnlyFans účtom, na ktorých zverejňujú sexy fotky, či nahé zábery z hotela. Thajsko má pri tom veľmi prísne pravidlá, pokiaľ ide o pornografiu a v roku 2020 vláda zakázala Pornhub a niekoľko ďalších pornografických webových stránok. Publikovanie nevhodného obsahu online sa trestá odňatím slobody až na 5 rokov alebo pokutou 2 300 libier, prípadne oboma.

OnlyFans sa považuje za nevhodnú stránku, pretože je ľahko dostupná. V Thajsku je pornografia podľa zákona „narušením mieru v spoločnosti“, čo znamená, že každý môže prípady nahlásiť polícii.

Katie začiatkom tohto roka prezradila, že sa na stránku pre dospelých nad 18 rokov zaregistrovala v snahe zarobiť milióny a „posilniť postavenie žien“. Na svojej tlačovej konferencii k uvedeniu na trh povedala: „Teraz som štyridsiatnička. Mám pod kontrolou to, čo chcem robiť, nie to, čo odo mňa chcú časopisy. Cítim sa slobodná a môžem robiť to, čo chcem, a stále mám k sebe rešpekt. Budem robiť to, čo chcem." Carl krátko na to nasledoval jej príklad a vytvoril si svoj vlastný účet.