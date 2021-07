Samovražda českého speváka (†39): Našla ho mama... Bol mŕtvy už tri dni!

O smrti Honzu Štrupa sme informovali 1. júla. Česká hudobná scéna bola zdesná, že len 39-ročný bývalý člen skupín ako Rybičky 48, Divokej Bill či Medvěd 009 zrazu odišiel na večnosť. Neskôr sa objavili informácie o samovražde.

Smrť mladého českého speváka (†39): Samovražda!

Štrupov aktuálny zamestnávateľ ho nevedel zohnať, keď neprišiel na pondelkovú poradu. Nakoniec kontaktoval hudobníkovu matku a tá, bohužiaľ, našla svojho syna mŕtveho. „Našla ho jeho maminka. Bol mŕtvy už tri dni,“ prezradil portálu Expres.cz Honzov kamarát. Aj na parte sa nachádza ako dátum smrti sobota 26. júna.

Muzikant pred svojou smrťou pracoval ako obchodný zástupca. Ako sa ale zveril kamarátovi, vzal to len kvôli peniazom. Inak túžil po tom, aby sa mohol živiť hudbou. Pre hudobnú kariéru sa podľa jednej z jeho správ rozhodol už ako štvorročný, hrať sa začal učiť o dva roky neskôr a od 13 rokov sa tomu venoval naplno. Prešiel si asi ôsmimi kapelami.

„...do mojich 31 rokov, keď mi to Chyba (Kuba Ryba z kapely Rybičky 48, pozn. red.) uťal vyhadzovom a následným totálnym ignorovaním, čím jasne deklamoval, že tých 8 rokov priateľstva, keď sme sa brali ako najlepší kamoši, bol čistý a bezcitný kalkul, keď ma okradol o duševné vlastníctvo a know-how ťažko zbierané tých prvých 15 rokov môjho hrania. Keď už v roku 1997 som hral po prvý raz na Rock for People, kým on v tom čase ešte ťahal káčera...” napísal Jan začiatkom roka kamarátovi.

Za celé dlhé roky sa teda evidentne s vyhadzovom zo skupiny nezmieril. A zrejme nevidel cestu, ako dať svoj život opäť dokopy a venovať sa tomu, čo chcel úplne najviac. Jeho známi si teraz myslia, že o samovražde uvažoval už nejaký čas. „Tak pred mesiacom zrazu začal obvolávať kamarátov, chcel sa s nimi stretávať. Teraz si veľa ľudí myslí, že to plánoval a chcel sa s nimi rozlúčiť, pretože toto u neho nebolo bežné,” zveril sa Expresu ďalší zo Štrupových blízkych.

