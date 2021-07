Životné KLAMSTVO maestra Gotta: Och! Ako len mohol...

PRAHA - Trpko to ľutoval! Vyučený elektrikár Karel Gott (†80) sa stal jednou z najväčších speváckych hviezd v našich končinách. Jeho rodičia boli na neho právom pyšní. Ako spevák aj vo svojej autobiografii Má cesta za štěstím priznáva, jedno veľké prianie ale svojej milovanej matke nesplnil... Teda splnil. Avšak ona o tom nemala ani tušenia.

Na topkách sme vás už informovali, že kniha Karel Gott: Má cesta za štěstím odkrýva mnohé detaily a tajomstvá zo života tohto legendárneho umelca. S fanúšikmi sa podelil napríklad o to, akým spôsobom sa dozvedel, že je už otcom.

Keď je reč o deťoch, spevákova mama Mária veľmi túžila po vnúčatách. Šokujúce je, že v podstate jej vnučka Dominika už bola na svete. Avšak o jej existencii vedeli len samotný Kája a bývalá tanečnica Antonie Zacpalová, s ktorou ju počal. „Kým moja maminka ešte žila, úzkostlivo som dbal o to, aby sa nevedelo, že mám potomka. Chodil som za dcérkou potajme,” priznáva vo svojej knihe Karel. Tanečnici a svojej dcére kúpil na Vinohradoch mezonetový byt.

Ako spevák na svoju obranu vysvetľoval, jeho matka bola veľmi konzervatívna. „Dominika sa narodila v dobe, kedy sa nepatrilo mať dieťa a nežiť s jeho matkou. Bál som sa jej to priznať a dodnes ma to štve,” dodal.

Spevákova mama Marie zomrela v roku 1977 ako 66-ročná na infarkt. Karel svoju dcéru tajil až do roku 1982 a verejnosti ju predstavil počas nakrúcania vianočného televízneho programu Zadáno pro Karla Gotta. „Už nemalo zmysel to zapierať. Kto sa spýtal, tak som to hrdo priznal,” povedal k tomu.

Karel otvorene priznáva, že Dominiku tajil aj preto, lebo sa bál odsúdenia ľudí a toho, ako ho budú vnímať fanúšičky. „Je hriechom voči rodičom, že som nemal odvahu to napraviť ani dodatočným priznaním sa. Uvedomujem si, že som v podstatnej chvíli života nenašiel dostatok sily a zodpovednosti, aby som túto nečakanú situáciu riešil lepšie,” priznal počas písania svojej knihy legendárny spevák.

Gott sa o obe svoje nemanželské dcéry - Dominiku a Lucie staral a tiež ich neustále finančne podporoval. Mladšej Lucii v roku 2008 vystrojil svadbu a zaplatil medové týždne na Ibize.

