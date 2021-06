Kniha o Gottovi sa konečne tlačí, ale... Fanúšikovia zúria!

BANSKÁ BYSTRICA - Do vydania knihy o Karlovi Gottovi (†80) zostáva už len necelý mesiac. Nie všetci sú však nadšení. Niektorým českým fanúšikom vadí, že sa kniha tlačí na Slovensku, iným zas to, že si ju v žiadnom prípade nebudú môcť dovoliť.

V polovici júna Ivana Gottová oznámila, že fanúšikovia sa konečne dočkajú. Kniha o jej manželovi, zosnulom spevákovi Karlovi Gottovi, po roku odkladania konečne vyjde v čase jeho nedožitých narodenín – v Česku 14. júla a na Slovensku 20. júla.

Zdroj: Facebook KG

Nečakane sa však okolo knihy okrem nadšených reakcií spustila aj vlna nevôle. Ivana totiž poslala sledovateľom na sieti Facebook odkaz z banskobystrickej tlačiarne. A niektorým "patriotom" fakt, že sa kniha tlačí u nás, zdvihol mandle, „Prečo na Slovensku??? To nie je v Česku žiadna tlačiareň, ktorá by to vytlačila???” pýtal sa istý pán a nebol jediný.

Oveľa viac otáznikov však vyvolala cena knihy. Mnohí poukázali na to, že sumu 1200 českých korún, prípadne 45 eur si naozaj nemôžu dovoliť, najmä zo starobných či invalidných dôchodkov. Dôchodkyne dúfajú, že sa v tomto ohľade budú môcť spoľahnúť na svoje deti. „Strašne sa teším, ale tá cena. Dúfam, že sa deti zložia,” napísala jedna zo žien.

Niektorí muži boli v tomto smere radikálnejší. „Kniha bude určite dobrá, ale za tú cenu ju fakt neberiem,” napísal jeden z komentujúcich. Ďalší upozornili na to, že vzhľadom na rozsah knihy nižšiu sumu ani nečakali. No ani mnohí z tých, čo považujú sumu za primeranú, by si ju nemohli dovoliť kúpiť len tak.

Kniha má mať 700 strán a mala by obsahovať až 1800 fotografií. „Vzhľadom na výpravnosť, formát a tiež počet fotiek je cena primeraná. Ja som počítala, že bude stáť 1500. A šetrila som od času, keď som vedela, že Karel knihu píše,” poznamenala žena, ktorá sa rozhodla knihu mať za každú cenu, a tak dlhý čas odkladala korunu ku korune, aby si na ňu našetrila.

Zdroj: Facebook KG

VIDEO: Rozlúčka s Karlom Gottom v paláci Žofín