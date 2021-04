Módne (s)hity z Oscarov: Účes ako Kazisvet, faldíky, dokonalá Češka a... Tento dizajnér fetuje?!

Amanda Seyfried (35)

Takto má vyzerať červená róba. Táto dáma stavila na značku Armani. Oslnivá farba, krásny make-up a typovo je táto herečka do týchto šiat ideálna. Amanda zatiaľ nikdy nesklamala svojím výberom.

Zdroj: SITA

Andra Day (36)

Lacné, vulgárne! Asi všetci kritici sa zhodneme, že toto je naozaj hrôza zlatej farby. Ešte aj tá látka je nejaká priesvitná. Návrhár, ktorý oblečie dámu do niečoho takého, by nemal byť na scéne. Už len ušiť takéto šaty je znakom toho, že dizajnér asi fetuje.

Glenn Close (74)

Za mňa asi najlepšie. Rozhodne nádherná farba, energický outfit, krásny strih hodný dámy v rokoch. A čo kvitujem - žiadna nuda! Sofistikované rukavičky baklažánovej farby osviežili modro-čiernu kombináciu. Tu je vidno, ako malý detail urobí z prvoplánovej farebnosti niečo extra!

Halle Berry (54) a Van Hunt (51)

Sladký Dolce. Môj obľúbený dizajnér. Prekrásne šaty. Pre mňa skvost. Už z diaľky človek spozná, kto stojí za týmto dielom. Herečkina postava je fantastická a hodná nosenia tejto róby. Ale ten účes je fakt príšerný. Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale na Kazisveta sa dať ostrihať! Asi do ďalekej zeme nedošla obľúbená rozprávka, inak by prehodnotila svoj účes. Pán po jej boku je elegán! Krásny odev pôsobí veľmi luxusne.

H.E.R. (23)

No dobre, zaujať chcela. Ani sa nedivím človeku z jej brandže. Akože nie je to vôbec zle, látka je nádherná. Len je to príšerne modré. Viac asi k tomu nemám čo dodať. Jednoducho - modré!

Laura Dern (54)

Dáma v rokoch, ktorá pôsobí veľmi sviežo. Elegantná róba v znamení čierno-bielej na prekvapenie túto dámu omladzuje. Efektné, extravagantné, elegantné a istým spôsobom minimalistické. Tlieskam.

Carey Mulligan (35)

Táto zlatá róba je naozaj pompézna. Známa tvorba, vidieť vkus. Veľmi sa mi páči odtieň zlatej - taká žiarivá, nie je gýčová. Na to, že sa tu extravaganciou nešetrilo, dopadlo to excelentne.

Margot Robbie (30)

Jemná a hravá elegancia u tejto dámy je veľmi pôsobivá. Romantický vzor na elegantnom strihu šiat pôsobí mladistvo. Tento look podčiarkuje naoko nedbalý účes. Čierna kabelka rozbíja hravosť a hovorí: "Áno, toto je vrcholná elegancia! Nech Ťa kvietky nemýlia." Za mňa dokonalé, bezchybné, rovnako ako francúzska manikúra tejto dámy

Maria Bakalova (24)

Na prvý pohľad je to nevesta. Šaty z dielne Louis Vuitton sú tiež custom made, ale je veľmi obtiažné obliecť sa do veľkých bielych šiat a nepôsobiť ako nevesta na svadbe. Ten druhý pohľad - keď skúmaš strih šiat, zistíš, že je to užasná roba. No osobne by som sa takto neobliekla. Príde mi to zbytočné.

Pavlína Pořízková (56) a Aaron Sorkin

Vrchol elegancie. Žena v úlohe Femme Fatale. Luxusná kufríková kabelka je pre mňa dôkazom, že táto dáma vie, čo je fashion. Šaty na nej pôsobia ako druhá koža. Elegantný pán po jej boku je právom hrdý muž. Pôsobia na mňa ako James Bond a jeho dievča.

Reese Witherspoon (45)

Ďalšia róba Haute couture. Šaty sú krásne, ale neodpadávam. Tu máme dôkaz, že pokiaľ typovo nesadnú, môžu byť utkané aj z nebeského prachu a efekt nebude WAU! Táto dáma má do týchto šiat príliš robustné ruky. Šaty sú samé o sebe samý sklad, rozhodne by som ušila efekt spadnutých ramienok. Zakryli by podpazuchové faldíky a vynikol by viac dekolt.

Regina King (50)

Šaty, ktoré vytvorila svetová dielňa od Vitona, sú majstrovským dielom. Je to typ róby, ktorá nepotrebuje krásnu tvár, krásnu postavu a doplnky. Tento kúsok šiat vyžaruje dokonalosť na každej jednej žene a je úplne jedno, či si ich dá Martinka z Turca alebo svetová topmodelka. Toto sa volá umenie tvoriť haute couture. Z Paríža len to naj.

Zendaya (24)

Jasná žltá farba šiat, nádherný strih, krásna žena. Ale stále si nemôžem pomôcť... Prvý pohľad mi hovorí, že sa dívam na morskú pannu. Neviem prečo. Trošku málo elegantné. Na túto udalosť by som volila aspoň iný účes. Rozviate šaty, vlasy... Jedno malo zostať nerozviate.

