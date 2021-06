Módne (s)hity: Trapas krásky z Delukse, nudný Kočiš a... Tie topánky sú na hejterov?!

Broňa Kováčiková

Broňa jednoznačne vie, aké farby jej pristanú. Mladistvý look spojený s hravosťou. Ponožky a tenisky dodávajú nejaký teenage nádych. A mne sa to veľmi páči!

Zdroj: Ján Zemiar

Dominika Žiaranová

Jednoduché čierne? Prečo nie! Casual - až na tie nešťastné boty! Biela podrážka je špinavá a vidieť to. Treba dávať veľký pozor. Čím jednoduchší outfit, tým váčšia zrada hrozí…

Zdroj: Ján Zemiar



Jana Hubinská

Na hodnotenie tejto dámy sa vždy teším. Takto by mala vyzerať dáma v zrelom veku. Roky prijať s gráciou. Tie šaty sú neuveriteľne krásne a doslova Janke uberajú roky. Dokonale zladená s kabelkou a botičkami. Ľahučký letný šmrnc dodávajú vlny a krásna farba vlasov. Byť mužom, zamilujem sa…

Zdroj: Ján Zemiar



Jana Valocká

Mentolová farba šiat je IN. Avšak mám pocit, že dĺžka nie je zvolená správne. Pôsobí na mňa tak, akoby si obliekla šaty zo svojej mladosti. Keby zvolila midi dĺžku, celkový dojem by bol šmrncovnejší, pretože tá čelenka je naozaj krásny doplnok. Ďalším mínusom sú topánky. Sú ťažkopádne. Pôsobia tak, akoby som ich chcela v šatníku odkladať na zásah proti hejterom. Táto dáma sa však krásne usmieva a pôsobí šťastne aj napriek tomu, že outfit nie je tip-top. O to predsa ide, nie?

Zdroj: Ján Zemiar



Marek Majeský

Prvý pohľad - intelektuálny look. Veľmi sa mi páči tento štýl. Je mladistvý, ale zároveň hovorí, že dotyčný pán má vkus a dáva si záležať na detailoch. Košeľa je pre mňa absolútna topka. Topka č. 2 sú topánky, presnejšie ich šnúrky. Niet čo dodať. Už len podebatiť intelektuálnym spôsobom o tretej vlne.

Zdroj: Ján Zemiar



Peter Kočiš s partnerkou

Prvého si všimnem pána. Prvý dojem - sivé. Možno je to tým, že tie nohavice sú presne ako farba vlasov. Druhý dojem - topánky a opasok ok, biela košeľa ležérneho strihu ok. Farebne je to ok, ale nejaká všednosť a nuda. Keby nebolo hodiniek, ktoré sa tam ale absolútne nehodia, nie je sa na čo pozrieť. Tašku nekomentujem.

Dáma je ležérna, ale tu už vidím štýl. Nohavice veľmi trendy, blúzka prírodná z bavlny a kabelka luxusnejšieho vzhľadu. Svieže. Pán Kočiš by urobil dobre, keby si k partnerke vzal nohavice napríklad modrej dymovej farby. Hnedá farba s modrou je vždy trendy.

Zdroj: Ján Zemiar



Peter Nagy

Jedným slovom - špica. Milujem tohoto speváka a podľa mňa má veľmi dobrý vkus. Krásne sako. Všetko ladí a niet čo dodať. Mladne, alebo čo?!

Zdroj: Ján Zemiar



Viky Vargová a Peter Bič

Dáma je krásna, normálna. Nesústredila sa na outfit, ale na prácu a vyžarovanie. Pohodový outfi, nič fashion, ale sála z neho pohoda a krása. Niekedy naozaj stačí vnútro.

Pán má skvelé nohavice. K ostatnému sa neviem vyjadriť. Nie je to fashion a ani to nechcelo byť fashion. A páči sa mi to.

Zdroj: Ján Zemiar