Ďalšia rana pre zdrvenú kráľovnú: Harry sa vykašľal na jej narodeniny!

Už v stredu 21. apríla totiž oslávi 95. narodeniny Tento deň je pred Spojené kráľovstvo i kráľovskú rodinu mimoriadne dôležitou udalosťou. O to viac zrejme kráľovnú zamrzí, že vnuk Harry s ňou tento veľký deň nestrávi. Princ totiž odlieta späť do Kalifornie za svojou tehotnou manželkou Meghan.

Princ vraj odchádza aj napriek tomu, že ho niektorí členovia rodiny vyslovene vyzvali k tomu, aby ešte pár dní počkal a zostal. „Bolo by pekné, keby v Británii vydržal o niečo dlhšie, aby napravil niektoré z tých spálených mostov. Žiadny oficiálny plán neexistuje, ale pretože bol od tehotnej manželky týždeň preč, je zrejmé, že by sa rád vrátil. Bolo by však krásne, keby sa mohol zdržať aspoň do stredy, kedy bude kráľovná oslavovať narodeniny,” uviedla pre Daily Express Victoria Arbiterová, expertka na kráľovskú rodinu.

Harry dnes odlieta späť do Kalifornie. S babičkou jej narodeniny neoslávi. Zdroj: SITA

Prítomnosť všetkých milovaných členov rodiny by kráľovnú po smrti jej životnej lásky určite potešila. „Budú to jej prvé narodeniny bez manžela od roku 1948. Podľa mňa sa bude v stredu konať rodinná oslava a bolo by pekné, keby toho bol Harry súčasťou,” uviedla odborníčka, s ktorou súhlasí aj väčšia časť britskej verejnosti.

Ľudia preto dali princovi jeho odchod poriadne vyžrať. „Jeho babička má tento týždeň narodeniny. Ten zradca tu ani nemohol ostať a byť s ňou? Kráľovná má 95 rokov, koľko narodenín asi ešte bude mať?” hnevajú sa fanúšikovia kráľovskej rodiny, niektorí dokonca Harrymu odkázali, že je hanbou krajiny a späť sa už ani nemusí vracať.