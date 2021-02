Hviezdna Beyoncé ukázala po rokoch zadok v tangáčoch: Fíííha, riadny kufor!

Beyoncé

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - A to nie je Kardashianka?! To si zrejme pri pohľade na odhalený zadok speváčky Beyoncé (39) povedali mnohí. Kráska ho odhalila v rámci novej reklamnej kampane. Za nás môže smelo konkurovať slávnym sestrám, ktoré preslávili práve väčšie pozadia. Čo vy na to?