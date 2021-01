Kruté vytriezvenie Lucie Bílej: Jednej kúpila dom, ďalšej poslala tisíce a potom... To snáď nie!

Pomáhať iným sa má a hlavne, ak si niekto môže dovoliť viac než jeho okolie. Ale nie každá pomoc padne na úrodnú pôdu, niekedy zostane darca nepríjemne prekvapený. Ako Lucie Bílá.

„Chcela som pomôcť kamarátke, a tak som to prepískla, že stratila realistický pohľad na život,” prezradila v magazíne Téma speváčka. „Kúpila som jej dom, lebo nemala s deťmi kde bývať. Z diaľky to môže vyzerať ako krásne gesto, ale bola to skôr pekná blbosť. Vzala som jej totiž jej sen, a tým aj jej vlastnú cestu,” tvrdí Bílá. Ako dodala, keby si dotyčná všetko vybudovala sama, viac by si to vážila.

A podobnú skúsenosť má aj s neznámou pani, ktorá sa ocitla v ťažkej situácii. „Raz som jednej pani poslala tridsaťtisíc korún, pretože ma dojala svojím príbehom. A ona mi namiesto poďakovania napísala, že to potrebuje mesačne,” uviedla šokovaná Lucie, ktorá po týchto zážitkoch už pomáha premyslenejšie.