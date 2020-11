Dcéra známeho speváka zhodila šaty: Ehm, toto má byť sexi?!

Jednou z úspešných speváckych formácii 90. rokov určite bola aj skupina Boyzone. Jej neodmysliteľnou súčasťou bol Ronan Keating, ktorý sa však na prelome milénia dal na sólovú dráhu. Slušnú popularitu mu priniesla napríklad skladba When You Say Nothing at All. Umelec sa okrem spevu venuje tiež charite a bol porotcom v austrálskej verzii šou X Factor.

Čo sa týka súkromia, to mal fešný blondiak tiež pomerne pestré. V rokoch 1988 - 2015 bola jeho manželkou modelka Yvonne Connolly, ktorá mu porodila syna Jacka a dcéry Missy a Ali. V roku 2010 vyšlo najavo, že spevák bol svojej žene neverný a nasledoval rozchod.

V roku 2011 sa počas pôsobenia v šou X Factor spoznal so sympatickou blondínkou menom Storm, ktorú si v roku 2015 vzal za ženu. Dvojica má spolu dve ratolesti.

Spevákove deti spolu veľmi dobre vychádzajú. Svedčía o tom napríklad fotky s malými súrodencami, ktoré na Instagrame zverejňue Missy. 19-ročná kráska ma 33 tisíc followerov, s ktorým sa delí aj o svoje modelingové skúsenosti. V týchto dňoch propagovala spodnú bielizeň. Nešlo však o sexi kúsky, ale skôr o pohodlnú podprsenku a šortky.

Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram

„Si krásna žena. Vyzeráš v tom dobre, ale určite by ti to viac svedčalo v sexi kúskoch. Na mňa tento model nepôsobi príliš sexi,” zhodli sa niektorí spomedzi fanúšikov. Treba ale dodať, že Missy nie je skúpa ani na takéto fotky. Dôkaz nájdete v GALÉRII!