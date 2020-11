Známa herečka si užíva nové telo: Takto by sa v minulosti nepretŕčala!

Hoci to pôsobilo dojmom, že Rebel Wilson je so svojím tučným telom spokojná a z nadváhy si ťažkú hlavu nerobí, nebolo to celkom tak. Ako vyšlo nedávno najavo, v niektorých pracovných zmulvách mala dokonca podmienku, že nesmie schudnúť...

V posledných mesiacoch sú však médiá plné jej výraznej premeny. Rebel parádne schudla, našla si fešného frajera a vyzerá lepšie, než kedykoľvek pred tým. Tiež sa zdá, že pravidelný pohyb a zdravší spôsob stravovania sú už pre ňu samozrejmosťou.

Zaujímavé je, že aj na herečkinom Instagrame postupne pribúdajú odvážnejšie zábery. Aj v týchto dňoch zverejnila napríklad fotky v plavkách. A v rovnakom kúsku si zapózovala aj jej sestra Annachi.

Rebel Wilson so sestrou. Zdroj: Instagram

Rebel Wilson už na Instagrame zverejňuje aj fotky v plavkách. Zdroj: Instagram