Detaily smrti hviezdy z Glee: Pri pohľade na TOTO neudržíte slzy!

Mal to byť krásny výlet! Herečka Naya Rivera sa pred pár dňami rozhodla, že prenajme pontónovú loď a spolu so svojím štvorročným synčekom Joseym si užijú spoločné chvíle na jazere Piru.

Naya Rivera so svojím milovaným synčekom. Zdroj: Instagram

Zhruba hodinu a pol po tom, ako rodinným príslušníkom poslala synčekovu fotku, bol chlapec nájdený, ako sám spí na plavidle. Na sebe mal plávaciu vestu. Na lodi bola nájdená aj dospelácka vesta, ktorú si však Naya neobliekla... A možno keby si ju dala, ich výlet by nemal taký tragický a smutný koniec.

Podľa šerifa Naya spoločne so synom opustili loď v časti, kde je povolné kúpať sa. Polícia pracuje s verziou, že plavidlo sa dostalo do vodného prúdu a ten ho unášal preč. Josey pátraciemu tímu prezradil, že mama ho dotlačila späť na loď, no keď sa otočil, tak len videl, ako mizne pod vodou. „Musela vynaložiť množstvo úsilia a energie, aby dostala synčeka späť na loď. Avšak už nevládala zachrániť seba,” povedal šerif Bill Ayub na tlačovej konferencii.

Spoločne s tímom vylúčili samovraždu a nazdávajú sa, že Rivera sa nešťastne utopila Jej telo bolo pár dní pod vodou pravdepodobne zamotané do rastlín.

Pátracej akcie po nezvestnej herečke sa účastnili aj jej rodičia, exmanžel, brat a blízki kamaráti. Kolegovia zo seriálu Glee sa s ňou dojemne lúčili, keď sa na brehu jazera pochytali za ruky.