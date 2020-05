Tajomstvo schudnutej Adele odhalené: Detaily tvrdých tréningov a drastického jedálnička... TAKTO sa dostala do formy!

LOS ANGELES - Speváčka Adele (32) v posledných mesiacoch doslova vyráža dych. Rozhodla sa totiž zatočiť so svojou nadváhou a začala drasticky chudnúť. Mnohí ju preto upodozrievali, že si nechala podviazať žalúdok... No v skutočnosti vraj pre svoju štíhlu postavu tvrdo drela. Na verejnosť sa dostali detaily jej tvrdých tréningov a drastického jedálnička!

Už dlhší čas na seba Adele upozorňovala schudnutými kilami, úplný ošiaľ však spustila až minulý týždeň, keď v deň svojich narodenín zverejnila aktuálnu fotku. Speváčka je na nej zmenená na nepoznanie, má na sebe obtiahnuté šaty a dokonalú postavu. Mnohí preto začali špekulovať, ako sa jej to podarilo.

Internetom sa začali šíriť rôzne teórie, ako dokázala schudnúť polovicu svojej váhy. Skloňovali sa slová ako plastika, liposukcia, no najviac podviazanie žalúdka. Práve toto je jeden z najčastejších spôsobov, ako ľudia s výraznou nadváhou riešia svoj problém. No Adele k nim vraj prekvapivo nepatrí. Ako píše portál Mirror, slávna speváčka si svoju štíhlu líniu mala poctivo vydrieť.

A k tomu si vraj povolala na pomoc tím odborníkov. Platí si osobného trénera Harleyho Pasternaka, ktorý je hviezdou medzi celebritami. Jeho rukami prešli napríklad Lady Gaga, Rihanna či Katy Perry. Okrem neho má však aj svojho vlastného kuchára. Toho jej zas mala odporučiť Cameron Diaz.

„Adele sa cíti neuveriteľne. Jej strata hmotnosti má mnoho príčin, no je to aj vďaka tipom, ktoré dostala od Harleyho. Lady Gaga jej povedala, aký je úžasný a to Adele presvedčilo, aby ho oslovila,“ povedal nemenovaný zdroj spomedzi Adeliných priateľov. A dvojica má dávať slávnej speváčke pekne zabrať. Na verejnosť sa totiž dostali aj detaily jej jedálnička a tvrdých tréningov.

Tréner jej vraj 5-krát týždenne dáva 35-minútové tréningy zamerané najmä na brucho, zadok a ramená. No alfou a omegou pri jej zmene bol prísny jedálniček pozostávajúci z len 1200 kalórií denne štyrikrát do týždňa a zvyšné 3 dni pije len tri zelené smoothie a je jedno jedlo denne.

Adele svojou aktuálnou fotkou vyrazila dych. Zdroj: Instagram

„Ráno si dá zelený džús a ide cvičiť. Potom neje až do zhruba tretej či štvrtej,“ prezradil nemenovaný zdroj. Tento extrémne prísny režim zjavne funguje, no rozhodne sa nedá držať dlhodobo.