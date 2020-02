Zo ženy Ozzyho Osbourna je iný človek: Trvalo to 8 hodín!

LOS ANGELES - To je teda zmena! Už roky sú jedným z poznávacích znamení moderátorky Sharon Osbourne (67) bordové vlasy. V uplynulých dňoch však zatúžila po novom účese. Kaderník sa výsledkom svojej práce pochválil na instagrame a veru, pohľad na ženu legendárneho Ozzyho Osbourna (71) vyráža dych.

Časy, keď sa zrelé ženy vyhýbali šedinám alebo bielym vlasom, sú zdá sa preč. Dokonca to vyzerá tak, že to začína byť celkom žiadaný trend. Len nedávno boli médiá plné fotiek Keanu Reevesa a jeho partnerky Alexandry, ktorá si odmieta farbiť svoje šediny. Herečka Jane Fonda sa na odovzdávaní Oscarov predviedla s bielou hrivou a najnovšie prekvapila aj Sharon Osbourne.

Bordové vlasy známej moderátorky sú už minulosťou. Fotky z jej premeny zverejnil na svojom instagramovom účte kaderník Jack Martin.Ten zároveň prezradil, že celý proces trval 8 hodín. „Sharon si posledných 18 rokov farbila vlasy raz do týždňa. Povedala mi, že už dlhšie túžila po tejto zmene, ale vždy to skončilo katastrofou. Nič som jej nesľuboval, ale povedal som, že sa o to pokúsim. A tu je výsledok,” komentoval fotografie kaderník, ktorý bol z moderátorky nadšený. Chválami nešetrili ani fanúšikovia. Čo na nový účes Osbournovej ženy hovoríte vy?

Zo Sharon Osbourne je iný človek. Zdroj: Instagram