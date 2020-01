Známa kráska vyťahuje špinu na bývalého: Šokujúce odhalenie!

Justin Bieber bol svojho času idolom mnohých dievčat. Keď si jeho srdce získala Disney hviezdička Selena Gomez, hádam všetky jej závideli. Ako ale vyšlo najavo, vzťah s ním nebol len o tom, že by jej miláčik spieval do uška Baby, baby, baby, oh!

„Mám pocit, že počas vzťahu som bola obeťou citového zneužívania a vydierania,” uviedla v rozhovore pre NPR atraktívna umelkyňa. Tá s Bieberom randila s prestávkami v období rokov 2011 - 2018. „Je to niečo, na čo som prišla a čomu som porozumela až teraz, keď som dospelá,” dodala.

Selena sa z nešťastnej a toxickej lásky k Bieberovi vyspievala v skladbe Lose You To Love Me. „Nechcem stráviť zvyšok života tým, že o tom budem rozprávať. Ale som ozaj hrdá na to, že môžem povedať, že sa cítim byť silná viac než kedykoľvek pred tým a že som našla spôsob, ako sa s tou minulosťou vyrovnať. Bolo to náročné a ja som šťastná, že je už po všetkom,” zhrnula Bieberova bývalka.

Samotný Justin si už dávnejšie sypal popol na hlavu. V jednom z instagramových príspevkov priznal, že bral tvrdé drogy a k ženám sa správal veľmi neúctivo. Východiskom pre neho vraj bola viera v Boha, celibát a neskôr manželstvo s Hailey Baldwin.