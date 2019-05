LONDÝN - Americký spevák Marilyn Manson sa predstaví v seriáli The New Pope od Paola Sorrentina. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to oznámila televízia HBO, ktorá tam zverejnila fotografiu s Mansonom ako stojí v knižnici pri veľkom sklenenom glóbuse. HBO tiež oznámila, že v projekte bude hosťovať aj herečka Sharon Stone.