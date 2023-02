Ostrá vojna v šoubiznise: Tvrdá kritika známej herečky... Okamžitá reakcia!

LOS ANGELES - Poriadne sa do seba pustili. Modelka Adrianne Curry (40) zrejme nie je veľkou fanúšičkou Melanie Lynskey (45), ktorá sa objavila v aktuálnom seriálovom hite The Last of Us. Curry totiž novozélandskú herečku skritizovala za to, ako v poslednej epizóde vyzerala. Odpoveď na seba nenechala dlho čakať a prostredníctvom sociálnych sietí si už stihli vymeniť niekoľko štipľavých odkazov.

The Last of Us sa od prvej epizódy zaradil medzi absolútne trháky a po celom svete si získal veľké množstvo fanúšikov. Seriálové spracovanie populárnej videohry tak podľa všetkého prinesie HBO veľký úspech.

V tomto počine sa v najnovšej časti, ktorá sa odvysielala v nedeľu, objavila aj známa herečka Melanie Lynskey. Tá sa preslávila hlavne vďaka seriálu Dva a pol chlapa, kde stvárnila šialenú, ale o to viac obľúbenú postavu Rose.

Galéria fotiek (8) Melanie Lynskey v seriáli The Last of Us

Zdroj: HBO

Lynskey však svojím vystúpením v tomto seriáli nepotešila každého. Modelka Adrianne Curry ju totiž pomerne ostro skritizovala za to, že v seriáli nevyzerá tak, ako by sa na postapokalyptickú drámu patrilo. „Jej telo vyzerá, akoby si žila luxusný životom a nie v dobe, ktorú seriál zobrazuje," napísala na sociálnej sieti Twitter k fotke Lynskey. Svoj príspevok však následne zmazala.

Herečka na to samozrejme reagovala. „Za prvé, táto fotka je z môjho fotenia pre magazín InStyle a nie zo seriálu The Last of Us. Za druhé, hrám tam postavu, ktorá naplánovala a zrealizovala zvrhnutie vládnej agentúry. Moja postava má vyzerať múdro. Nepotrebujem byť svalnatá, na to sú tam iní," napísala na Twitteri.

Následne na tejto sociálnej sieti zverejnila niekoľko príspevkov, kde komentovala príspevok modelky. „Rozumiem, že niektorí ľudia sú naštvaní, že nie som typická herečka na takúto postavu. Ale to je to, čo je na tom úžasné. Okrem natáčania je na mojej práci najviac vzrušujúce to, že môžem ľudí prekvapovať," dodala Lynskey.

Curry jej na to odpovedala ďalším príspevkom, ktorý taktiež zmazala. „Je divné, ako si herci berú osobne, keď niekto skritizuje postavu, ktorú hrajú" napísala modelka. Uvidíme, ako nakoniec tento spor skončí.