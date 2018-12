Spevák, ktorý zbil Rihannu opäť lieta v problémoch: Pôjde pred súd!

Brown ešte vlani v decembri zverejnil prostredníctvom služby Instagram video svojej trojročnej dcérky Royalty s opičkou Fiji. Zástupcovia kalifornského úradu na ochranu prírody mu zviera krátko na to odobrali. Brown by sa mal 6. februára dostaviť na súd na čítanie obžaloby.

Christopher Maurice Brown má na konte deväť albumov - sólovky Chris Brown (2005), Exclusive (2007), Graffiti (2009), F.A.M.E. (2011), Fortune (2012), X (2014), Royalty (2015), Heartbreak on a Full Moon (2017) a spoločný album s rapperom Tygom s názvom Fan Of A Fan: The Album (2015). Za nahrávku F.A.M.E. získal v roku 2012 cenu Grammy v kategórii Najlepší r'n'b album. Zviditeľnil sa tiež konfliktami s Drakeom a Frankom Oceanom a napadnutím svojej bývalej priateľky Rihanny.