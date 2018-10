Zrodila sa hviezda s Lady Gaga je horúcim kandidátom na Oscara: Slza vybehne i nejednému chlapovi

BRATISLAVA - Hollywood napísal už množstvo rôznych príbehov. Niektoré z nich (Ben Hur či Sedem statočných) by sa však nemali recyklovať a točiť nanovo. Nektoré však za to stoja a sú unikátnym obrazom súčasnej spoločnosti. Do slovenských kín dorazila romantická dráma Zrodila sa hviezda. Možno tomu ani nebudete chcieť veriť, no ide o štvrtú verziu (viacmenej) rovnakého filmu, ktorý do kín prišiel už v rokoch 1937, 1954 a 1976. Stálo to aj tentokrát za to?