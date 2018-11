Hviezda seriálu Priatelia obvinená z krádeže: Reakcia ťuťmáka Rossa vás odrovná!

Osoby spravujúce facebookovu stránku blackpoolskej polície ani len netušili, aké šialenstvo vyvolajú, keď zverejnili fotografiu muža, ktorý 20. septembra kradol v istej reštaurácii. Pod príspevkom sa totiž objavili tisícky komentárov, kde sa spomínalo meno herca Davida Schwimmera.

Zlodej z Blackpoolu sa nápadne podobá na Davida Schwimmera. Zdroj: Facebook

Obvinenia z krádeže sa dostali aj ku samotnému hercovi. Ten zareagoval vtipným spôsobom. A to tak, že natočil paródiu spomínanej krádeže. „Páni policajti, prisáham, že som to nebol ja! Ako môžete vidieť, bol som v New Yorku. Veľa šťastia s vyšetrovaním!” pripísal k vydarenému videu seriálový Ross.

VIDEO: David Schwimmer takto zareagoval na obvinenia z krádeže.

Davidov odkaz sa samozrejme dostal aj k mužom zákona. „Celú vec sme dôkladne prešetrili a môžeme potvrdiť, že David Schwimmer sa v čase krádeže naozaj nachádzal v Amerike,” reagovala blackpoolska polícia, ktorá sa neskôr slávnemu hercovi poďakovala za podporu. My ďakujeme za pobavenie :)

Nájdete päť rozdielov? Zdroj: Facebook

David Schwimmer sa narodil 2, novembra 1966. Jeho najznámejšou úlohou je palentológ Ross Geller zo seriálu Priatelia.