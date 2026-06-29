Schudli viac ako 120 kilogramov bez injekcií na chudnutie: Matka s dcérou prezradili, čo im skutočne pomohlo

LONDÝN – Injekcie na chudnutie sú čoraz populárnejšie, no nie každý sa pre ne rozhodne. Britská matka s dcérou dokázali, že výrazné schudnutie je možné aj bez nich. Spoločne zhodili viac ako 120 kilogramov a tvrdia, že nemuseli vyradiť ani svoje obľúbené jedlá. Kľúčom bola jedna jednoduchá zmena životného štýlu.
Susan Brelsforthová (62) a jej dcéra Holly (26) roky bojovali s nadváhou. Ich jedálniček tvorili najmä doner kebaby, pizza, čínske jedlá či ďalšie fastfoodové pokrmy. Obe skúšali rôzne diéty, no stratené kilogramy sa vždy vrátili. Zlom nastal až vo chvíli, keď si uvedomili, že ich hmotnosť vážne ovplyvňuje zdravie aj každodenný život.
Susan sa rozhodla konať po dovolenke v New Yorku. Počas návštevy Sochy slobody mala také problémy s dýchaním, že jej ostatní museli pomáhať pri výstupe. Dcéra Holly sa zase odhodlala schudnúť po zranení kolena. Lekári jej oznámili, že pred operáciou musí výrazne znížiť svoju hmotnosť.
Obom lekári ponúkli bariatrickú operáciu, no rozhodli sa ju odmietnuť. Rovnako sa neuchýlili ani k populárnym liekom či injekciám na chudnutie, píše The Sun. Namiesto toho vstúpili do programu na zmenu životného štýlu Slimming World – Susan v roku 2020 a Holly o tri roky neskôr.
Výsledky boli výrazné. Susan schudla približne 36 kilogramov a z konfekčnej veľkosti 46 sa dostala na veľkosť 38. Holly schudla viac ako 84 kilogramov. Zo šiat vo veľkosti 66 sa dostala na veľkosť 40. Spoločne tak zhodili viac ako 120 kilogramov.
Podľa oboch žien nebolo rozhodujúce drastické obmedzovanie jedla, ale zmena každodenných návykov. Prestali kupovať hotové jedlá a začali si pravidelne variť doma. Jedálny lístok postavili na vyvážených porciách s vyšším obsahom zeleniny a bielkovín. Nevyhýbajú sa pritom ani jedlám, ktoré mali rady predtým.
„Jedným z našich obľúbených jedál je domáci hamburger s hranolkami a šalátom. Rozdiel je v tom, že si ho pripravíme doma z kvalitných surovín a plánujeme si jedlá dopredu,“ vysvetlila Susan.
Zmenil sa aj ich pohyb. Holly po operácii kolena začala pravidelne plávať a dnes chodí do bazéna trikrát týždenne. Tvrdí, že už nemá problémy so silnou astmou, ktorá ju trápila od detstva, a cíti sa vo výrazne lepšej kondícii.
Ich príbeh prichádza v čase, keď popularita liekov na chudnutie prudko rastie. Odborníci však upozorňujú, že dlhodobé udržanie hmotnosti závisí najmä od trvalej zmeny stravovacích a pohybových návykov. Samotná medikamentózna liečba bez úpravy životného štýlu nemusí priniesť trvalý efekt.
Susan a Holly dnes hovoria, že najväčšou výhrou nie sú čísla na váhe, ale lepšie zdravie a kvalita života. Zhodujú sa, že najdôležitejšou zmenou nebolo vyradenie obľúbených jedál, ale naučiť sa pripravovať ich zdravšie a s rozumom.