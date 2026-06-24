Posledná rozlúčka so spevákom Michalom Janíkom (†32): Silný odkaz kolegu! Splnia jeho posledné želanie?

TRENČÍN - Nečakaný odchod mladého hudobníka zarmútil rodinu, priateľov aj fanúšikov. Slovenský spevák Michal Janík zomrel vo veku iba 32 rokov a jeho blízki sa pripravujú na poslednú rozlúčku. Krátko po zverejnení parte prišli aj emotívne slová človeka, ktorý stál po jeho boku dlhé roky.
Slovenskú hudobnú scénu zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku iba 32 rokov zomrel spevák a hudobník Michal Janík, ktorého fanúšikovia poznali najmä ako výraznú tvár kapiel Old Hämmer a Výstraha. Po Michalovi vyhlásila polícia pátranie minulý týždeň v piatok. Na konci týždňa prišla smutná správa, píše portál regiony.sk. „S nesmiernym zármutkom a bolesťou v srdci vám musíme oznámiť, že nás navždy opustil náš spevák a brat. Je nesmierne ťažké hľadať slová v momente, keď jeden z nás chýba," napísala na sociálnej sieti trenčianska kapela Výstraha, ktorú Michal založil.
Rodina už zverejnila parte s informáciami o poslednej rozlúčke. Tá sa uskutoční 25. júna 2026 o 15.00 hodine v Dome smútku Juh v Trenčíne. Práve tam sa s mladým hudobníkom naposledy rozlúčia jeho najbližší, priatelia, kolegovia i fanúšikovia.
Po zverejnení smutnej správy sa na sociálnych sieťach objavili stovky kondolencií a spomienok. Emotívny odkaz zverejnil aj jeden z jeho najbližších spoluhráčov z kapely Výstraha. Zároveň požiadal verejnosť o rešpektovanie súkromia a ukončenie špekulácií o okolnostiach Michalovej smrti. „Ľudia, prestaňte ma, prosím, spamovať otázkami, čo sa stalo a podobného typu. Trvá to už pár dní a nekončí to, stále sa niekto nájde. Prestaňte byť ako hyeny. Je to pre mňa veľmi ťažké, psychicky ma to ničí,“ odkázal fanúšikom. Priznal tiež, že strata dlhoročného kamaráta je pre neho mimoriadne bolestivá. „S veľkým problémom píšem vôbec túto správu. Sám si nedokážem pustiť ani len žiadnu našu skladbu,“ napísal.
V emotívnom vyjadrení prezradil aj jednu dôležitú vec. S Michalom mali medzi sebou nepísanú dohodu, že kapela Výstraha bude pokračovať ďalej bez ohľadu na okolnosti. „Mal som s Miškom nepísané pravidlo, že Výstraha bude fungovať ďalej. Keďže sa zo mňa stal posledný aktívny zakladateľ kapely a je to pre mňa strašne náročné, to, čo sa bude diať v realite, budem vedieť až vtedy, keď sa mi to podarí vstrebať,“ uviedol.
Budúcnosť kapely je tak momentálne otvorená. Hoci definitívne rozhodnutie ešte nepadlo, z jeho slov je zrejmé, že pokračovanie skupiny by bolo aj naplnením jedného z Michalových želaní. Na záver odkázal všetkým fanúšikom jednoduché, no silné posolstvo: „Myslite na Miša len v dobrom a v tom pozitívnom duchu.“ Práve tak si ho budú pamätať aj mnohí priaznivci, ktorí sa s ním prídu rozlúčiť do Trenčína. Mladý hudobník po sebe zanechal nielen množstvo skladieb, ale aj stopu v srdciach ľudí, ktorí ho poznali osobne alebo prostredníctvom jeho hudby.
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