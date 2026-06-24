Nvotová mala cestu k umeniu ľahšiu ako mama: Šišková ju vidí na inej dráhe! Dorota sa bráni

KOŠICE - Stretnutie rodinného klanu! Herečka Anna Šišková si na medzinárodnom filmovom festivale Art Film slávnostne prebrala prestížne ocenenie Hercova misia. Podporiť ju prišli aj jej dve nemenej známe dcéry – režisérka Tereza Nvotová a hudobníčka Dorota Nvotová. Práve staršia z dcér, Dorota, pred našou kamerou rozviazala jazyk a bez obalu povedala, čo si myslí o úspechu svojej mamy.
Keď Anna Šišková kráčala pre ocenenie Hercova misia na IFF Art Film, jej dcéry neskrývali obrovskú hrdosť. Dorota však narovinu priznala, že akademici mali s touto poctou prísť už oveľa skôr. „Bolo na čase! Ja sa veľmi teším a myslím si, že si ju veľmi zaslúžila. A nehovorím to ako dcéra, ale objektívne,“ reagovala temperamentná umelkyňa.
Zatiaľ čo Anka Šišková si musela svoju cestu na výslnie tvrdo vybojovať, jej dcéry mali štartovaciu čiaru vďaka známym priezviskám predsa len o niečo jednoduchšiu. „Ja som vyrastala v umeleckej rodine, mama nie. Ona si to musela s ostrými lakťami vydupať. Aj to pochopenie. Od nás sa to očakávalo. Ja som vyrastala pri klavíri, chvíľku to bolo, že som robila aj hudbu, aj herectvo, aj som písala. Mama si dodnes myslí, že by som mala byť spisovateľka a scenáristka, ale ja rada píšem, aj robím hudbu, aj hrám. Ja mám rada, keď je život pestrý,“ uzatvára túto tému Nvotová.
Gény sa však nezaprú a v Dorotinom prípade je viac než jasné, po kom zdedila svoju divokú umeleckú krv. Jej otcom bol legendárny hudobník a humorista Jaro Filip. Ich spoločné spomienky sú však minimálne. „My ich máme spoločných málo, keďže sme sa fyzicky stretávali iba rok, a aj to v kaviarni. Nemáte také tie zážitky, ako keď sme boli tam alebo tam,“ hovorí o rodinnom pute s otcom Dorota.
Vráťme sa však k písaniu, ktoré talentovanej Dorote odporúča jej mama a vidí v nej spisovateľku či scenáristku. „Ja už som napísala dve knihy, občas niekde prispejem textami, poviedkami, stále niečo píšem... Ale tie sociálne siete spôsobili, že človek investuje celú energiu do písania statusov, čo je proste strašné,“ viní Dorota modernú dobu, ktorá ju v tomto smere paralyzuje. Ktorým smerom ju to teda ťahá najviac a ako vidí svoju umeleckú budúcnosť? Dočkáme sa rodinného klanu vo filme?
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