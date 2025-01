Šokujúci ROZCHOD prominentého páru: KONIEC pred 3 rokmi... A nikto o tom NEVEDEL!

(Zdroj: GettyImages)

PRAHA - Bol to obrovský šok, keď sa v roku 2021 prevalilo, že sa český herec Pavel Liška (49) a speváčka Barbora Poláková (37) rozišli... A o to väčší, keď sa ukázalo, že ku krachu ich vzťahu došlo už pred tromi rokmi. Dvojica skrátka nemala potrebu koniec svojho vzťahu komentovať, a tak naďalej na verejnosti pôsobili ako šťastný pár!

Český filmový a divadelný herec Pavel Liška sa narodil 29. januára 1972 v Liberci. Vyštudoval JAMU v Brne a okrem filmových a televíznych úloh, účinkoval v brnianskom HaDIvadle či Národnom divadle. V roku 2005 získal Českého leva za Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe vo filme Štěstí. No zatiaľ čo v práci žne úspechy, v súkromí sa mu veľmi nedarí...

Od roku 2002 bol ženatý s dcérou politického aktivistu Johna Boka, tanečnicou a herečkou Krystýnou Bokovou. V roku 2005 sa im narodil syn Šimon Samuel, no v roku 2013 prišiel rozvod. O rok neskôr sa herec zamiloval do herečky a speváčky Bárbory Polákovej. Dvojica má spolu dve deti - dcéry Ronju (11) a Riku (9). No hoci ich mnohí považovali za stabilný pár, ani tento vzťah nevydržal...

Pavel Liška a Barbora Poláková (Zdroj: profimedia.sk)

Informácia o krachu ich vzťahu verejnosť obletela v auguste 2021... A šokovala o to viac, že dvojica netvorila pár už celé 3 roky. Len necítili potrebu sa o to deliť s verejnosťou. Všetci tak Pavla a Báru stále brali ako pár, volali ich spoločne na rozhovory, oni sa na podujatiach spolu fotili... Akoby nič. S pravdou von vyšli až v rozhovore pre magazín Reportér.

„Nemali sme potrebu to oznamovať nejak oficiálne. Asi sme si potrebovali nechať nejaký čas pre seba a zosílniť. Spevniť sa,“ vysvetlili v spoločnom rozhovore a dodali, že nie sú ten typ ľudí, čo potrebuje zdieľať fotografiu s dlhým statusom, aby sa zo svojich pocitov vypísali. „Tiež bolo jasné, že až to raz povieme, tak spolu, určite nie každý zvlášť, ale postupne sme to odďaľovali, odďaľovali a priebežne nás doháňali rôzne nepríjemné otázky a situácie,“ uviedli. Podľa vlastných slov sa tiež chceli vyhnúť mediálnemu humbuku kvôli svojim dcéram.

Pavel Liška (Zdroj: TASR/Michal Svítok)