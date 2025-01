Herci v OBAVÁCH: Chcú ZRUŠIŤ obľúbené divadlo?!

Gábor Grendel (Zdroj: Profimedia)

Tománek plánuje divadlo transformovať na výukové a umelecké pracovisko Divadelnej fakulty AMU. To podľa serveru iRozhlas.cz kritizujú členovia súboru, divadlo situáciu odmietlo komentovať. Tománkova koncepcia uvádza, že dôvody na zrušenie súboru sú okrem iného nízka miera ekonomickej sebestačnosti, dlhodobo nízka návštevnosť či vysoké prevádzkové náklady.

Naopak DAMU podľa neho čelí nedostatku priestorov na skúšanie a výučbu svojich študentov. Riaditeľ plánuje súčasnú podobu súboru zachovať do konca tohto roka, potom má mestská príspevková organizácia zaniknúť a divadlo sa má stať pracoviskom DAMU. Štúdio Ypsilon svojho nového riaditeľa odmietlo komentovať. „Bolo rozhodnuté, že divadlo nebude vydávať žiadne vyhlásenie. Všetky oficiálne vyhlásenia bude vydávať zriaďovateľ Studia Ypsilon, teda hlavné mesto Praha,“ uviedla hovorkyňa súboru Kristína Jičínska.

Štúdio Ypsilon vzniklo v Liberci roku 1963 ako nezávislá experimentálna divadelná skupina, ktorú založil vlani zosnulý Ján Schmid. Tvorivou metódou je v Ypsilone od začiatku kolektívnej improvizácie, programovo pracuje s riadenou náhodou a neukončenosťou. Nevyhnutnou súčasťou je humor. Od roku 1978 sídli Studio Ypsilon v Prahe. Podľa poslednej výročnej správy zverejnenej na webe divadla dalo hlavné mesto na jeho prevádzku v roku 2023 zhruba 41 miliónov korún.

„Sebestačnosť organizácie je pod 20 percent a dlhodobo neplní očakávanú návratnosť investícií,“ stojí v koncepcii nastávajúceho riaditeľa. V spolupráci s katedrou DAMU má podľa neho po transformácii vzniknúť udržateľný model financovania z grantov, kultúrnych fondov a mecenášstva. Úprav sa majú dočkať aj priestory divadla na Spálenej ulici, tak aby vyhovovali výukovým a experimentálnym potrebám divadelnej fakulty. Priestor má fungovať medziodborovo v spolupráci s ďalšími fakultami AMU a ďalšími kultúrnymi inštitúciami.

Magistrát uisťuje, že Studio Ypsilon nezanikne, no pripustila zmenu právnej formy. „Konkrétne nevieme skoro nič. Ani sme nevedeli, čo je v tej koncepcii pána Tománka, preto je tu obava, že by sa mohlo stať niečo zlé. Zatiaľ čakáme na nejaké oficiálne prehlásenie magistrátu. Radi by sme sa tiež stretli s pánom Tománkom, aby sme konečne zistili, čo v tej jeho koncepcii je,“ povedal herec Petr Vacek. „Ak pani Pechová hovorí, že zrušenie nehrozí, tak je to pre nás dobrá správa. Ľahká obava pretrváva, ale asi to nebude také zlé, ako sme si predstavovali. deje,“ dodal Vacek.