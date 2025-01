Voľakedy exfarmárka dráždila sexi fotkami, dnes sa rozhodla pre nečakanú výzvu: Aha, do čoho sa vrhla

(Zdroj: Instagram JH)

Hoci v detstve korčuľovala bez problémov, dnes priznáva, že začiatky sú ťažšie, než si myslela. „Dnes prvá hodina krasokorčuľovania. Pred 24 rokmi som vedela perfektne korčuľovať po intenzívnom detskom kurze. Hovorí sa, že to nezabudnete, ale… ja som fakt zabudla,“ priznala Jana so smiechom.



Exfarmárka a influencerka Jana Hrmová sa po rokoch opäť postavila na ľad. (Zdroj: Instagram)

Napriek tomu sa nenechala odradiť a rovno nahovorila aj svojho priateľa Miroslava, aby sa k nej pridal. Ten sa do toho vrhol naplno a dokonca im obom kúpil nové korčule.napísala exfarmárka k fotke na sociálnej sieti.Aby sa Jana dostala čo najrýchlejšie do formy, najala si profesionálnu trénerku. Momentálne už má za sebou dve hodiny tréningu, a keďže chce napredovať, chodí korčuľovať aj vo voľnom čase.Jana Hrmová sa dostala do povedomia verejnosti vďaka reality šou Farma 4, keď mala len osemnásť rokov. Na Farmu sa vrátila aj v siedmej sérii v roku 2016. Viac ako prácou na farme rada dráždila bujným poprsím a médiá zaplavovali zvodné fotografie tejto vtedy ešte čiernovlásky. Po skončení reality šou sa začala venovať beauty videám, ktoré zožali na youtube úspech. A tak sa začala kariéra dnes úspešnej influencerky, ktorú sleduje na Instagrame 243 tisíc ľudí. Hrmová je dnes šťastná po boku mladšieho partnera Miroslava, ale jej meno bolo v minulosti spájané napríklad s Jánom Lexom, synom známeho politika Ivana Lexu.Pozrite si video z Jankinej prvej hodiny krasokorčuľovania.

Voľakedy dráždila sexi fotkami, dnes sa rozhodla pre nečakanú výzvu: Aha, do čoho sa vrhla (Zdroj: Instagram J.H.)