Česko v STRACHU o Jiřího Mádla: V Los Angeles čaká na Oscara… Ozval sa z OHNIVÉHO PEKLA!

V decembri sme na Topkách informovali, že český film Vlny režiséra Jiřího Mádla má šancu zabojovať o Oscara. Americká Akadémia filmových umení a vied ho zaradila do užšieho zoznamu filmov nominovaných v jednotlivých kategóriách. Aktuálne prebieha hlasovanie pre nominácie na cenu Oscar. To malo pôvodne skončiť už v nedeľu 12. januára...

No aktuálna situácia v Los Angeles to zmenila. Hoci členovia Akadémie filmového umenia a vied, ktoré rozhodujú o tom, ktoré filmy si cenu odnesú, pochádzajú z celého sveta, najviac z nich žije v Južnej Kalifornii. No a práve tam aktuálne vyčíňajú ničivé požiare. Pôvodný termín hlasovania tak bol predĺžený až do utorka 14. januára do 17:00, aby všetci členovia Akadémie mohli aj napriek zlej situácii zahlasovať.

„Chceme vyjadriť hlbokú sústrasť všetkým, ktorí boli zasiahnutí ničivými požiarmi v Južnej Kalifornii. Mnoho našich členov a kolegov z oboru žije a pracuje v oblasti Los Angeles, a preto na vás myslíme,“ znie vyhlásenie Akadémie. V Los Angeles sa aktuálne nachádza aj Jiří Mádl... Mnohí jeho fanúšikovia mali oňho preto oprávnené obavy. Napokon sa však ozval prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Instagram. „Áno, sme v Los Angeles. A sme OK. Ďakujeme,“ uistil priaznivcov.

