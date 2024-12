Rozcítený Emil Horváth pred Vianocami: V mojom veku to už je tak, že...

Emil Horváth v seriáli Druhá šanca (Zdroj: TV Markíza)

Kým v seriáli Dunaj sa nad osudom Emila Horvátha, alias Rudolfa Kučeru, sťahujú mračná a hrozí mu poprava za to, že pomáhal Židom, v Druhej šanci dostáva nádej na život. Herec sa totiž presťahoval do vianočného špeciálu Druhej šance, ktorý diváci uvidia po dramatickom finále tretej série tohto seriálu. V záverečnej epizóde pôjde o všetko. Andrej i Adela stoja pred otázkou, či sa dajú chyby z minulosti ešte napraviť a ak, tak za akú cenu. Príde ku konfrontácii medzi primárom Andrejom a prof. Petrom Pavlovičom po tom, ako Andrej odhalil všetky šokujúce tajomstvá z minulosti. Pavlovič skončí v nemocnici a tvrdí, že Andrej naňho zaútočil. Dej sa bude krútiť aj okolo ďalších postáv – akou cestou vykročia a aké zmeny prinesie budúcnosť oddeleniu internej medicíny, bude rozlúštenou hádankou finálnej epizódy.

Seriál Druhá šanca (Zdroj: TV Markíza)

Hneď po nej však nasleduje vianočný špeciál Druhej šance, v ktorej sa objaví aj Emil Horváth. V 14-minútovom dojímavom príbehu si zahrá úlohu Jozefa, ktorý sa presne na Štedrý deň ocitne v nemocnici. „Sú to pravdepodobne najkrajšie sviatky v roku. V mojom veku to už je tak, že si spomíname na rodičov, známych a všetkých, ktorí nám boli blízki, takže sú to trochu aj také sviatky zastavenia sa v tom uponáhľanom živote,“ povedal Emil Horváth pre domovský web televízie. V poslednej chvíli ho zachránila milujúca vnučka Amálka, ktorá sa postará nielen o jeho uzdravenie, ale podarí sa jej aj ďalší zázrak. Aký? To sa dozviete už v pondelok pri sledovaní vianočného špeciálu Druhej šance, ktorý bude odvysielaný po finálnej 16-tej epizóde.