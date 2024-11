Versače a Guru z reality šou Mojsejovci: Po 19 rokoch sa opäť STRETLI... Aha, ako dnes VYZERAJÚ!

Mojsejovci (Zdroj: Tv Markíza)

Reality šou Mojsejovci v roku 2005 búral rebríčky sledovanosti. Kontroverzný manželský pár Nora a Braňo Mojsejovci sa rozhodli, že si do svojej vily na Pereši zavolajú skupinku Slovákov a jednému z nich v závere projektu dajú finančnú odmenu.

Do šou sa prihlásilo dokopy 16 036 záujemcov z celej krajiny a z toho 1800 uchádzačov bolo pozvaných na konkurzy do štyroch miest. Z nich ďalej postúpilo 100 ľudí, z ktorých si Mojsejovci vybrali TOP 12-ku, no a tá potom strávila vo vile manželov 3 mesiace.

Milan Danihel alias Guru a František Kabrheľ alias Versače (Zdroj: TV Markíza)

Medzi týmito súťažiacimi boli napríklad František Kabrheľ, ktorému Mojsejovci dali prezývku Versače či Milan Danihel alias Guru. Dvojica zostala priateľmi aj po natáčaní a po dlhých 19 rokoch od projektu si na sociálnu sieť Instagram zverejnili aj spoločnú fotku.

Z Versačeho je dnes úspešný podnikateľ, ktorý sa pred pár rokmi oženil a onedlho aj rozviedol s Norou Mojsejovou a Guru sa začal venovať aranžovaniu kvetov, otvoril si vlastné kvetinárstvo a zjavne sa mu tiež darí. Práve tam sa dvojica stretla. Pozrite, ako dnes vyzerajú!