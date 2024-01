Jaro Slávik a Radoslav Rančík (Zdroj: RTVS)

Na účasť v zábavno-súťažnej relácii Záhady tela pristúpili aj Jaro Slávik a bývalý basketbalista Radoslav Rančík, ktorí potvrdzujú svoju súťaživosť: "Rád vyhrávam. Áno, dôležité je zúčastniť sa, ale je to úplná hlúposť. Dôležité je vyhrať. Alebo aspoň neprehrať", tvrdí Slávik, ktorý okrem zodpovedania otázok zaujal najmä svojimi novými vlasmi. Na pretras prišla aj otázka, čo si ako prvé všimnú na žene. Kým Jaro zažartoval, Radoslav to povedal jediným slovom celkom jasne a otvorene. A prezradil aj to, aké má plány na tento rok: "Makať, makať, a znova makať, plniť si nejaké zadané ciele a jednoducho nedávať priestor na úspech." Jaro sa rozrozprával viac a boli to aj slová do duše. Ako sa bude tejto dvojici dariť v súťaži, uvidíte už v relácii Záhady tela v sobotu o 20.30 na Jednotke.

Jaro Slávik má ostrý jazyk: Dokážem oblbovať a celkom mi to ide! (Zdroj: RTVS)