Habancová 9 rokov od smrti manžela (†33): Takto vyzerá ich dcéra... Keď zomrel mala len rok

Lucia Forman Habancová (Zdroj: Ján Zemiar)

Lucia Forman Habancová má rada spoločenské akcie. Na verejnosti sa objavuje často a nechýba ani na prestížnych udalostiach. Tentokrát si prišla vychutnať módnu prehliadku Fashion Forward, ktorá sa konala v jednom z bratislavských nákupných centier. Prišla si vychutnať nové kolekcie svetových značiek, ktoré na móle predviedli modelky. Veruže bolo na čo pozerať! Zvyčajne jej spoločnosť robí parner Ľubor, no tentokrát to tak nebolo. Vzala so sebou svoje dve malé slniečka, dcérky Laru a Nelu. Mladšiu Nelu má so spomínaným partnerom a staršiu Laru so zosnulým manželom.

V roku 2014 sa bývalej moderátorke zmenil život od základov. Jej manželovi Dávidovi totiž diagnostikovali agresívnu rakovinu hrubého čreva s metastázami na pečeni a čiastočne na pľúcach. Liečba chemoterapiou sa ukázala ako neúčinná, a tak dvojica stavila na nákladnú alternatívnu liečbu v Kolíne nad Rýnom. ni tá však nezabrala a v júli 2015 prišla tá najhoršia správa – 33-ročný muž zomrel. Zostala po ňom vtedy len 1,5-ročná dcérka Lara. Dnes má už skoro 11 a takto vyzerá! Všetky fotografie z módnej prehliadky nájdete v galérii vyššie.

Takto to vyzeralo na módnej šou Fashion Forward. Na snímke Lucia Forman Habancová s deťmi (Zdroj: Ján Zemiar)