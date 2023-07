Známej Slovenke pred 8 rokmi zomrel manžel: Nový muž, ďalšie dieťa, ale... Stále je prítomný!

V roku 2014 sa bývalej moderátorke Lucii Forman Habancovej zmenil život od základov. Jej manželovi Dávidovi totiž diagnostikovali agresívnu rakovinu hrubého čreva s metastázami na pečeni a čiastočne na pľúcach. Liečba chemoterapiou sa ukázala ako neúčinná, a tak dvojica stavila na nákladnú alternatívnu liečbu v Kolíne nad Rýnom.

Ani tá však nezabrala a v júli 2015 prišla tá najhoršia správa – 33-ročný muž zomrel. Zostala po ňom vtedy len 1,5-ročná dcérka Lara. Dnes má už skoro 10 a už má aj sestričku. Lucia našla po rokoch šťastie po boku nového muža Ľubora a pred 2 rokmi sa im narodila dcérka Nela. Napriek tomu sa z dávnej straty svojho milovaného úplne nespamätala.

„Kto sa s niečím takýmto stretol, tak v podstate asi bude súhlasiť, že nikdy to od vás neodíde, nikdy na to nezabudnete, len sa s tým nejakým spôsobom naučíte žiť. A ono je to tu stále prítomné, lebo v podstate manžela mi všetko pripomína,“ priznala pre Topky.sk Lucia s tým, že ich spoločná dcéra je celý on. „Ale samozrejme – spomienky, miesta, kde sme spolu chodili, viem, čo mal rád, čiže je to tu stále,“ pokračovala plavovláska.

Galéria fotiek () Lucia Forman Habancová so zosnulým manželom Dávidom a dcérkou Larou.

Zdroj: archív L.F.H.

So smutným osudom sa však naučila žiť a fungovať ďalej. A rovnako jej dcéra. Tej vraj nikdy neklamala a rovno povedala, že ocino už nepríde, že bol chorý. „Ona to vnímala takým tým svojím pohľadom, svojím rozumom a som rada, že sa vieme porozprávať, že spomíname na neho, pýta sa, čo mal rád, kam chodil,“ povedala Habancová. Dokonca si veľa z osobných vecí svojho manžela odložila, aby ich raz mohla svojej dcére ukázať.

„Keď bude príležitosť a ona sama bude chcieť ich vytiahnuť, možno dať na zem, na posteľ, aby proste videla, čo nosil, čo mal rád, aký bol vysoký, lebo predsa len z fotiek to úplne inak vyzerá,“ vysvetlila nám Lucia. Dokonca má doma stále vystavené aj Dávidove fotky. „Oni sú stále prítomné u nás, takže je tam na stenách, je tam stále s nami, lebo som ho nechcela vyškrtnúť zo života. Je súčasťou stále, je to jej otec a chcem určite, aby naňho nezabudla, ale aby si ho pripomínala a aby tu pre ňu bol,“ dodala.