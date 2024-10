Karel Gott (†80) zomrel pred 5 rokmi: Dojemný odkaz od Ivany... Veľmi nám tu všetkým stále chýbaš!

(Zdroj: TASR)

PRAHA - Uplynulo 5 rokov od úmrtia česko-slovenskej hudobnej legendy Karla Gotta (†80). Smutné výročie si 1. októbra pripomínajú fanúšikovia po celom svete, no najmä jeho blízki. Vdova Ivana (48) prostredníctvom sociálnej siete poslala svojmu manželovi dojemný odkaz do neba. Veľmi nám tu všetkým chýbaš!

Rok 2019 bol pre Karla Gotta doslova ako na hojdačke. Najprv vyhral boj s rakovinou lymfatických uzín, potom ho skolil vážny zápal pľúc a hoci sa zdalo, že je z najhoršieho vonku, prišiel ďalší šok. Lekári mu diagnostikovali akútnu leukémiu. A 1. októbra prišla správa, ktorá zasiahla celé Česko aj Slovensko, Maestro zomrel. Dnes do tohto momentu uplynulo už 5 rokov a vdova Ivana poslala svojmu manželovi odkaz do neba.

„Nemôžem uveriť, ako tých 5 rokoch bez teba neskutočne rýchlo utieklo! A koľko vecí sa za ten čas v našej krajine a vo svete udialo! Nestačil by si sa diviť! Aj keď... Predsa len si tušil niektoré udalosti skôr, než väčšina z nás...“ uviedla na začiatok trúchliaca vdova. „Ako mnohokrát napísali tvoji priaznivci - doba sa delí na úru za Karla a dobu po Karlovi! verím, že môžem hovoriť práve aj za nich, ako veľmi nám tu všetkým stále chýbaš!“ pokračovala Ivana.

„1. október bude pre mňa navždy spojený s bolestivou spomienkou tvojho odchodu, a preto už 5 rokov nemôžem oslavovať narodeniny s našou spoločnou kamarátkou Ilonou, aj keď by to určite nevadilo. Rád si slávil a oslavoval životy druhých. Rád si si na život so všetkými pripíjal. A tak aj za teba pripíjam k dnešným narodeninám nielen Ilone Csákovej, ale tiež pánovi Jiřímu Suchému. Na život!“ uviedla Gottová. „Náš milovaný Kájo, tvoja nesmrteľná duša sa dnes musí cítiť tak šťastná, ako na teba všetci a všade v najlepšom spomínajú.“

„Prežila som s tebou takmer 20 rokov nádherného života. Bol si mi všetkým. Radcom, oporou, išpiráciou. Priateľom a manželom, ktorý mi dal dve úžasné dcéry. Verím, že som ti to dobro, čo si vždy a všade rozdával, svojou láskou a starostlivosťou vracala,“ pokračovala s tým, že verí, že sa jej darí dôstojne udržiavať jeho meno a robí mu to v nebi radosť. „Snažíme sa ti tu dole nerobiť hanbu. A vieme, že ju ani nerobíme. Spomíname na teba všetky tri s najväčšou láskou, pokorou a vďačnosťou. Si v našich srdciach,“ dodala.