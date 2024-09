Kamila Drafiová v Česko Slovensko Má Talent (Zdroj: TV JOJ)

Šou Česko Slovensko Má Talent je nielen o strhujúcich výkonoch, ale aj o zaujímavých príbehoch. A tento by žiadny spisovateľ krajšie a dojemnejšie nenapísal. Keď na pódium vstúpilo dievča Kamila Drafiová, podobnosť s minuloročnou víťazkou bola vidieteľná. „Čo si myslíš, že ti Talent pinesie?“ opýtal sa jej porotca Jaro. Dievča bez váhania odpovedalo: „Mne už priniesol to najcennejšie.“ Chvíľu diváci nechápali kontext, no keď im Kamila vysvetlila, že vďaka šou našla svoju biologickú sestru Aničku Slížovú, ktorá minulý rok vyhrala finále, všetci boli namäkko.

Kamila im vysvetlila celý príbeh. Dievčatá vyrastali v dvoch rôznych rodinách len 24 km od seba. Keď ju videla na TV JOJ Kamilina mamina, povedala dcére, že si pamätá, že si jej sestru brala rodina Slížových a že mala defekt na ušku. A Kamila neváhala a hneď mladú víťazku kontaktovala. Tak sa začal krásny nový príbeh setier. Kamila je rapperka a píše si vlastné texty. Zaujímavé je, že ju prišla podporiť aj jej sestra priamo v divadle a nakoniec predviedli, na čom spolu pracujú – spojenie opery a rapu. Všetci boli unesení... budete aj vy. Celý príbeh aj šou Česko Slovensko Má Talent sledujte v stredu o 20:40 na JOJ-ke.

TOTO sa v Talente ešte nestalo! Ticho ako hrom: Po pár slovách všetci pochopili (Zdroj: TV JOJ)