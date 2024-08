Fanúšikovia markizáckeho Dunaja V SMÚTKU: Obľúbená postava KONČÍ!

(Zdroj: TV Markíza)

Herec Marek Rozkoš v seriáli Dunaj stvárnil postavu Petra Kučeru, spolumajiteľa obchodného domu Dunaj, ktorý sa zamiloval do predavačky Kláry (Kristíny Svarinskej). Išlo o jeho prvú výraznú úlohu, vďaka ktorej sa dostal do povedomia celého Slovenska. Jeho dejová linka v príbehu sa však včera definitívne skončila.

Nová séria Dunaja je tu. Seriál opustila hlavná postava - Peter Kučera. (Zdroj: TV Markíza)

Peter podľahol zraneniam, ktoré mu spôsobil Walter Klaus (Ján Koleník). „Ja som to vedel dostatočne skoro, hádam aj polroka dopredu, že moja postava bude mať takýto vývoj. Samozrejme, bolo mi to ľúto, ale na druhej strane rozumiem tomu, že ak tí tvorcovia potrebujú niekam posunúť dej, tak je to prirodzený vývoj v týchto príbehových veciach,“ priznal v rozhovore pre markiza.sk Rozkoš a zaspomínal si aj na samotné natáčanie.

„Ja som v ten deň dopoludnia hral hokejový zápas vo Zvolene a poobede som mal prísť natočiť túto jedinú scénu, čiže tá moja horská dráha v rámci emócií bola na maximálnych póloch... Viem, že aj Kristína si bola pozrieť tú scénu, vedel som, že tam niekde je... A myslím, že mi to aj tak nejak pomohlo ešte viac sa do toho emočne dostať,“ priznal Marek.

Priznáva, že natáčanie seriálu mu chýba. Najmä kvôli partii, ktorá sa pri ňom zišla. „Nemyslel som si, že mi to bude tak chýbať, ale chýba mi to veľmi. A viem prečo, lebo to bola moja prvotina takáto veľká, ale chýba mi to predovšetkým kvôli ľuďom,“ dodal.

