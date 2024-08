Karin Majtánová s dcérou Karin a sestrou Janette Čemickou (Zdroj: archív KM)

Priam povestné sú dovolenky Karin Majtánovej v spoločnosti mnohých dám, ktoré každoročne absolvuje pri mori v Turecku. Nie raz tam zobrala aj sestru Janette či dcéru Karin. A v spoločnosti týchto srdcu blízkych ľudí prišla aj do Piešťan. Dievčatá však okrem lásky k tomuto kúpeľnému mestu spája aj rovnaký temperament a spoločné povahové črty: „My prežijeme všetko! A spoločnú máme aj absolútnu divokosť – my máme balkánsky temperament, to máme v našich rodinných koreňoch a to je neodškriepiteľné,“ prezrádzajú o sebe a jedným dychom pokračujú.„Ja si myslím, že sa nepoddávame problémom, proste rozhodne nie sme upejpané. Sme plné energie, dobrého temperamentu a srdečnosti, aj keď je to niekedy na úkor, lebo tá spoločnosť po nej dokáže šliapať, ale snáď nám to vydrží a bude viac ľudí takých ako sme my,“ nešetrí úprimnosťou obľúbená moderátorka.

A upejpané rozhodne Karin so sestrou Janette nie sú ani čo sa týka zdravia, či potvrdila aj dcéra Karin, ktorá je lekárkou. „Oni sa nikdy nesťažujú, že ich niečo bolí. Ja občas vidím na mame, že ona fakt niekedy nevládze, ale ona ti nepovie že – teraz mi pomôž, niečo ma bolí! Nie! Obidve majú viac energie ako ja, a to mám iba 28. A to je prúser!“ prezrádza so smiechom najmladšia z energického ženského tria. Do Piešťan si tak rozhodne neprišli liečiť boliestky, ale skôr si vychutnať atmosféru mestečka, ktoré je v zozname ich obľúbenosti na top priečke. V rozhovore prezradili aj to, čo na Piešťanoch majú najradšej.

Karin Majtánová s dcérou a sestrou: V tomto sme rovnaké a snáď bude ľudí ako sme my viac! (Zdroj: NL/TH)