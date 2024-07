Turecko SCHVÁLILO zákon o túlavých zvieratách: Hrozí hromadné ZABÍJANIE... Zhrozená je aj Weiterová!

(Zdroj: Instagram NW)

BRATISLAVA/ANKARA - Milovníci zvierat po celom svete posledné týždne s napätím sledujú situáciu v Turecku. Vláda totiž predložila návrh zákona, ktorý má regulovať túlavé zvieratá v krajine. Ochrancovia však dvíhajú varovný prst, že to môže znamenať ich hromadné zabíjanie. Zhrozená je aj Nikola Weiterová (33), ktorá v USA pracuje ako veterinárna sestra. Toto si o celej situácii myslí!

Turecko sa v posledných týždňoch zaoberalo návrhom zákona o kontrole túlavých zvierat v krajine. Pôvodný návrh hovoril o tom, že zvieratá z ulíc budú zhromažďované v útulkoch a ak si do 30 dní nenájdu domov, budú utratené. To sa však okamžite stretlo s obrovskou vlnou kritiky. Vláda preto predložila upravený návrh, ktorý v pondelok aj schválila.

Ten hovorí o tom, že túlavé zvieratá musia byť odobraté z ulíc, umiestnené v útulkoch a musia byť vykastrované. No ak vykazujú známky agresívneho správania alebo majú neliečiteľné choroby, musia byť utratené. Mestá a obce sú tiež povinné do roku 2028 vybudovať psie útulky a zlepšiť podmienky v už existujúcich, na čo by mali vynaložiť 0,3% svojho ročného rozpočtu.

(Zdroj: Instagram NW)

Ani úprava zákona však milovníkov zvierat neupokojila. Mnohí si myslia, že sa samosprávy vydajú jednoduchšou cestou a namiesto toho, aby tulákov umiestňovali do útulkov, ich budú rovno zabíjať. Tisíce ľudí preto vyšli do ulíc, aby vyjadrili svoj nesúhlas. Kampaň prebiehala aj na sociálnych sieťach a upozornila na ňu aj Nikola Weiterová, ktorá v USA pracuje ako veterinárna sestra.

Oslovili sme ju preto v tejto súvislosti a prezradila nám, čo si o celej situácii v Turecku myslí.

