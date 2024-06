Je to dehonestujúca HANBA: Slovenská legenda ZHROZENÁ zo stavu historickej budovy SND!

Martin Huba (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Legendárny slovenský herec Martin Huba (80) nedávno uviedol do života trojzväzkové dielo 100 rokov Slovenského národného divadla. Pri tejto príležitosti sa prihovoril pozvaným hosťom a vyjadril svoje rozrušenie nad stavom historickej budovy SND. Podľa neho je to dehonestujúca hanba. Budova nám podľa jeho slov môže každú chvíľu padnúť na hlavu!

Historická budova SND bola postavená podľa návrhov dvojice architektov Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera a otvorili ju v roku 1886. Od roku 1920 v nej sídlilo Slovenské národné divadlo. V 2021 ju však riaditeľ Matej Drlička dal pre havarijný stav zatvoriť a teraz budova čaká na rekonštrukciu. K tej by však malo dôjsť najskôr v roku 2027.

A to hnevá legendárneho slovenského herca Martina Hubu. Priznal to podľa týždenníka Život na nedávnom krste trojzväzkového diela 100 rokov Slovenského národného divadla. „Je to dehonestujúca hanba! Dnes funkcia historickej budovy SND slúží Japoncom na to, aby sa pred ňou odfotili. Zaplať pánboh za to, že je tam aspoň parčík a nie burina ako pred pár rokmi. Dámy a páni, preboha! Isteže sme ešte mladý národ, ale sto rokov zas nie je až tak málo. Za tými sto rokmi je už aj určitý spôsob zodpovednosti. Veď tá budova nám každú chvíľu môže padnúť na hlavu!“ vyjadril sa Huba.

„Poliaci majú národné divadlo 350 rokov, Maďari 300, Česi sú okolo dvestovky. Všetky tieto národy majú svoje historické budovy v excelentnom stave. Slováci dostali historickú budovu zo všetkých spomínaných národov najľahšie. Možno to je príčina, že sa o ňu nevedia postarať tak, ako okolité štáty,“ pokračoval legendárny herec. Stav, do akého sa historická budova dostala, vníma aj ako vlastnú zodpovednosť.

„Zodpovednosť za to, že za čias nášho života, že práve moja generácia, ktorá o chvíľu dobehne do cieľovej rovinky, tam jednoducho dobehne za hrmotu padnutia historickej budovy Slovenského národného divadla. Ja vás veľmi pekne prosím, keď už tu máme takýto dôkaz nášho významu, aby sme kde sa dá, posúvali mieru našej zodpovednosti. Lebo pokiaľ nebudeme kultúrni a kultivovaní, nikam sa neposunieme,“ vyzval všetkých.

Posledná rekonštrukcia historickej budovy SND prebehla v rokoch 1969 až 1972, teda pred viac ako 50 rokmi. S ďalšími opravami budovy sa rátalo pred 20 rokmi, no skutočne k tomuto kroku došlo až pri novom riaditeľovi Drličkovi, ktorý sa rozhodol budovu dočasne zatvoriť. Rekonštrukcia by mala prebehnúť v roku 2027 a bude trvať minimálne 3 roky. Herci a verejnosť by sa tak do nej mohli vrátiť až v roku 2030.

