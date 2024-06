TAJNÁ svadba známej Češky: Prísny ZÁKAZ Agáte Hanychovej... Tá sa URAZILA a neprišla!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Známa Češka Vlaďka Erbová sa 3-krát VYDALA: Svadba v NETRADIČNÝ deň a... Bývalého priezvisko!

Vlaďka Erbová sa do povedomia verejnosti dostala nielen svojou modelingovou kariérou, ale aj vzťahmi so známymi mužmi. Vydatá bola za futbalistu Tomáša Řepku, s ktorým má syna Marcusa, predtým tvorila pár s hokejistom Zdeňkom Bahenským, s ktorým má dcéru Viktóriu. No a najnovšie našla lásku v reštauratérovi Petrovi Hynkovi.

Minulý týždeň sa prevalilo, že sa zaňho cez víkend dokonca vydala. Svadba bola prísne tajná a dvojica tento dôležitý životný krok odhalila až bolo po všetkom. Lásku s nimi pritom oslavovalo množstvo hostí, ktorí rešpektovali prianie nevesty a ženícha a nikomu o svadbe nehovorili. Medzi pozvanými bola aj Agáta Hanychová. Tá však bola iný prípad.

A napokon na svadbu ani neprišla, pretože týždeň pred ňou sa na Vlaďku urazila. Dôvodom boli práve spomínané tajnosti. Keď sa totiž Agáta pýtala, kedy a o koľkej má na obrad doraziť, od nevesty sa dočkala mlčania. „Ja som bola pozvaná, ale pohádali sme sa týždeň pred jej svadbou. Nemohla mi povedať, kedy to presne je, pretože by som to vraj povedala novinárom,“ odhalila vo svojom podcaste Hanychová, ktorú slová kamarátky šokovali.