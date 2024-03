Juraj Bača zažil po štarte Let´s Dance krízu: Zvláštna žiadosť na generálke!

Juraj Bača a Patrícia Piešťanská (Zdroj: psc)

Prvým tanečným párom večera bol Juraj Bača a Patrícia Piešťanská, ktorí predviedli quickstep. Tanec, ktorý nikdy v živote netancoval a ktorého sa zrejme najviac obával. Za svoj výkon si dvojica vyslúžila 24 bodov a skončila na šiestom mieste v tabuľke. Samozrejme, že by chceli viac.

Koľkokrát si Juraj trieskal hlavu o múr, že sa vôbec na tanec dal? “No tak boli krízy, extrémne krízy, hlavne keď sa toho nakopilo viac. Sú dni, kedy to jednoducho ide a je to dobré a potom príde deň, keď nič nefunguje, mozog nefunguje, hlava je vypnutá a tie nohy nefungujú…“, priznáva Juraj. Treba sa však prekonať. „Zo mňa sa stal malý zázrak, lebo kdekoľvek som účinkoval, či v muzikály, tak radšej že Juraj, netanečnú rolu… vždy som mal spätnú väzbu na moje pokusy tancovať, že radšej nie“, usmieva sa Juraj a dodáva, že má rád výzvy: „Milujem, keď mi niekto povie že sa to nedá a ja poviem, že sa dá a idem do toho“. Boli momenty, keď padol na hubu, ale nikdy sa nevzdal: „Malými krôčikmi sa dajú urobiť veľké veci“. Ako však zvláda kritiku? Lebo hodnotenia porotcov znejú verejne pred divákmi celého Slovenska. Dozviete sa vo videu a vypočujte si aj jeho vlastné hodnotenie samého seba: „Hovorím, ja som šľapal kapustu. Aj keď som si myslel, že to je valčík, tak to bolo šľapanie kapusty.“