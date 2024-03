Juraj Bača (Zdroj: Ján Zemiar)

Juraj Bača prejavil svoje kvality ako herec, spevák i moderátor. Teraz sa pokúša zabodovať aj tancom. Túto nedeľu však bude mať čo robiť, aby to ustál: „Ak môžem byť úprimný, necítim sa úplne dobre, pretože po nedeľňajšom prenose ma v pondelok úplne vyplo, dostal som vysoké teploty, hneď som dostal nasadené antibiotiká, takže ja som tri dni preležal. Dnes je už dobre, ale je štvrtok a my v nedeľu ideme tancovať niečo, čo ja som ešte ani nevidel“, povedal včera pre topky.sk Juraj stále zachrípnutým hlasom a vierou, že do nedele stihnú tanec nacvičiť, lebo súťaž ich veľmi baví. Je však vyrovnaný aj s tým, že možno raz zo súťaže vypadne? „Pripravený asi nie a vyrovnaný…“, zamýšľa sa herec. „V kútiku duše dúfam, že budeme pokračovať ďalej, veľmi by ma mrzelo, keby rozlúčka s Let´s Dance bola kvôli chorobe“.

Aj keď si Juraj zrejme uvedomuje, že v súťaži sú aj lepšie tanečné páry, nevzdáva sa a hodnotenia porotcov vníma ako posun dopredu a dobre mienené rady. V treťom kole bude porotkyňou Nela Pocisková, bude to preňho plus či mínus?

Juraj Bača je v koncoch: Trénovať na nedeľnú šou začal až DNES! To prečo? (Zdroj: NL/Ján Zemiar)