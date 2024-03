Do kresla Let's Dance zasadne Nela Pocisková: REAKCIA Ďurovčíka vás DORAZÍ!

Ján Ďurovčík (Zdroj: koláž)

BRATISLAVA - V nedeľu večer nás čaká tretie kolo tanečnej šou Let's Dance. Televízia Markíza včera oznámila, že do kresla hosťujúceho porotcu tentokrát zasadne Nela Pocisková. Speváčka a herečka, ktorá v roku 2010 tento projekt vyhrala a stala sa tak kráľovnou tanečného parketu. Nuž ale, mnohým divákom neunikol zaujímavý detail. A síce to, že v porote bude sedieť so svojím bývalým partnerom Jánom Ďurovčíkom...