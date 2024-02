Manželia Kubovčíkovci (Zdroj: Ján Zemiar)

„Keď mi povedali, že s kým budem môcť hrať, tak sa mi splnil veľký sen, lebo je to pre mňa úžasný zážitok, že som mohla hrať s Klárou Issovou aj Milanom Ondríkom“, hovorí Zuzka s tým, že zárukou bol aj režisér Braňo Mišík, lebo vie vynikajúco pracovať s hercami a vie z nich vydolovať neuveriteľné veci.

V seriáli sa nájde asi každý, lebo to je nielen o nevere, ale aj o priateľstve. Zuzana sa teší, že s neverou sa vo svojom vlastnom živote nestretla a verí, že to tak aj ostane. Pochybnosti sú však vážna vec a keď človeka niekto zraní, urobí aj veci, ktoré by od seba nečakal:, myslí si Zuzka na margo toho, či by dokázala sliediť v partnerovom telefóne či počítači. A čo považuje vo vzťahu za najhoršie a či dokáže odpúšťať? To sa už dozviete vo videu.

Šebová o zrade, ktorá BOLÍ VIAC ako nevera: Dokázala odpustiť len pod jednou PODMIENKOU! (Zdroj: NL/Vlado Anjel)