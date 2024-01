Marcel Nemec (Zdroj: ps)

Marcel Nemec už dva roky statočne bojuje so zákernou chorobou. Nedávno mu lekári oznámili zdrvujúcu správu, herec sa však nevzdáva. Naďalej si plní sny, a to aj na javisku, ktoré tak miluje.

„Čistá láska. Ďakujem!“ Týmito troma slovami vyjadril Marcel Nemec vďačnosť za to, že si mohol v piatok večer zahrať v Divadle LA KOMIKA predstavenie MADE IN SLOVENSKOOO! A ešte v polovici januára na sociálnej sieti po odohraní predstavenia Navždy alebo nikdy napísal: „Budem hrať, aj keby som mal po štyroch chodiť… Mám to ja v svojom živote šťastie. Toľko lásky, toľko dobra, toľko nádherných bytostí. Som taký šťastný!“

A včera bol ešte šťastnejší. Kým nedávno bola na predstavení jeho mama a brat, teraz medzi divákmi nechýbala ani pani prezidentka Zuzana Čaputová s partnerom Jurajom Rizmanom, ktorí herca navštívili aj v šatni po predstavení. Vrúcne objatie, dojímavé slová, slzy šťastia. A nádherný odkaz prezidentky hercovej mame...

Dojímavé stretnutie Marcela Nemca, do šatne za ním prišla PREZIDENTKA: Čistá láska! (Zdroj: FB/Marcel Nemec)