Nočná DRÁMA ťažko chorého Marcela Nemca: Zobudil sa a VŠADE bola KRV!

Marcel Nemec (Zdroj: Instagram MN)

Marcel Nemec mal minulý piatok vystupovať v divadle, namiesto toho vo štvrtok putoval na operačnú sálu. Nové nádory v jeho tele totiž rástli a tlačili na črevá. Krátko po operácii hlásil pozitívne správy. „Dnešná noc na ARO bola (zatiaľ) tá najkrajšia. Cítim, ako sa do mňa vracia život, ako sa zväčšuje intenzita svetla "na konci tunela". Ďakujem,“ zverejnil na sociálnej sieti.

Odvtedy uplynulo len zopár dní... No zobudenie do dnešného rána ho poriadne vydesilo - všade bola totiž krv „Počas dnešnej noci sa nič mimoriadne nestalo. Teda až na to, že mi povolil jeden steh a zobudil som sa, že mám pod perinou mokro. Odokryl som sa a všade krv. Do toho mi bolo treba na wecko, tak som nechcel byť ešte aj pokakaný,“ opísal ranné chvíle Nemec.

Našťastie v konečnom dôsledku nešlo o nič vážne. „Aj keď som sa (po pravde) zľakol,“ priznal herec. Ten si nepriaznivý zdravotný stav nijako nepripúšťa a opäť sa hrnie do práce. Už vo štvrtok plánuje trnavskom divadle Jána Palárika moderovať dražbu obrazov. Výťažok z nej poputuje na dobudovanie Domova na polceste pre odchovancov detských domovov a Zariadenie podporovaného bývania pre ľudí s mentálnym postihnutím v Borskom Svätom Jure.