Hospodár Martin o ZÁKULISÍ Farmy: Chceli ma VYMENIŤ a... Využívajú STAVEBNÚ FIRMU!

(Zdroj: tv markíza)

Martin pôsobí ako farmársky hospodár už takmer 12 rokov. O tom, čo počas tohto neuveriteľne dlhého času prežil, sa rozhovoril v rozhovore s Lukášom Stanislavom, ktorý bol účastníkom 12. série. V jeho šou "Hovor alebo papaj" mu prezradil všelijaké pikošky a dokonca aj to, ako sa na statok dostal.

Hospodára Pavla Mikécza z prvej série Martin nahradil vďaka klasickému kástingu, kam ho povolali na základe toho, že rád vymetal rôzne televízne konkurzy a zahral si aj v Rodinných prípadoch. Čo sa týka konkurzu na Farmu, dostal sa až do "finále", kde si tvorcovia šou pustili jeho video-vizitku ako tretiu v poradí. A viac už nehľadali. Martin Bagár ich okamžite zaujal a stal sa prakticky tou najstabilnejšou súčasťou Farmy. Aj keď... Rovnako, ako moderátorov, aj jeho chceli svojho času vymeniť.

(Zdroj: Tv Markíza)

„Už sa ma dvakrát pokúšali vymeniť, bol kásting na nového hospodára," prezradil Lukášovi Martin, no to, čo bolo dôvodom a ani to, ako sa mu podržalo v šou udržať, už nerozviedol. Avšak, čo si budeme hovoriť, jeho tvár k Farme skrátka patrí. Diváci ho absolútne milujú a na jeho mieste si väčšina z nás nevie predstaviť nikoho iného. Martin ale prezradil aj to, že od účinkovania v druhej sérii Farmy v roku 2012 si slušne prilepšil.

Keď si na začiatku prepočítal náklady a to, čo mu televízia vypláca, vyšlo mu, že zarába 1,5€ na hodinu. „Niekto si môže myslieť, že som v balíku, ale priznajme si, nie som Brad Pitt. Po skončení Farmy 2 som si sadol, zobral som si, koľko som vyúčtoval peňazí, do toho náklady na naftu a strávené hodiny. Vtedy som svojmu brigádnikovi, ktorý ma zastupoval na mojej farme, platil 4 €. Čiže som úplne prerobil a rozmýšľal som, že ich pošlem do kelu, keď príde ďalšia Farma,“ prezradil sympatický hospodár, ktorý to, našťastie, s Farmou nevzdal a aktuálne si za celý projekt účtuje 7 000 €.

(Zdroj: Youtube/Hovor alebo papaj )

V posledných dvoch troch rokoch sa Martin dokonca dostal i do kreatívneho tímu a na poradách má slovo aj ohľadom toho, čo sa bude ďalej na statku diať, aké úlohy súťažiacim zadá či to, aké stavby zmajstrujú. Nuž a ohľadom stavania budov prezradil aj ďalšiu pikošku. Ak by ste si mysleli, že súťažiaci sú nasťahovaní na už existujúci hotový statok, ste na omyle. Na Farme totiž úraduje architekt aj stavebná firma.

Túto tematiku načal najprv Lukáš, ktorému napadlo, že tento fakt je niečím, o čom väčšina divákov zrejme ani netuší. A Martin to následne rozviedol. „Stavia to stavebná firma a máme aj architekta, ktorý robí taký ten dizajn. Je to žena, Janka. Veľmi šikovný človek. Teraz tá architektúra bola v duchu Dušana Jurkoviča, čo je známy česko-slovenský architekt a tam boli jeho prvky použité... Ten architekt plní predstavy režiséra a stavia to normálne stavebná firma, lebo tam musia byť technológie moderné, ktoré tam máme ako kamery, nočné videnia... A tie musia byť schované" vysvetlil Martin Bagár, ktorý v rozhovore vyzradil aj mnoho ďalších pikošiek. Viac už zistíte vo videu nižšie!

(Zdroj: TV Markíza)