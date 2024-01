VEĽKÁ KRÍZA medzi českým promi párom: ROZVOD je vraj na spadnutie!

(Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Muzikant a herec Vojtěch Dyk (38) mal iba 26 rokov, keď si začal s o sedem rokov staršou Tatianou Vilhelmovou (45). Aj napriek tomu, že neprajníci ich vzťahu nedávali veľkú šancu, dvojica si v roku 2019 povedala svoje áno a herečka zmenila priezvisko na "Dyková. A ich vzťah pôsobil absolútne idylicky a vyzeralo to tak, že vekový rozdiel im nijak neuškodil - práve naopak. Zdalo sa, že manželom to po všetkých stránkach absolútne klape. Teda... Až doteraz.

V kuloároch českého šoubiznisu sa začalo šuškať o tom, že prominentný pár prežíva veľkú krízu. Ba čo viac, údajne to vyzerá tak, že ako definitívne riešenie nie je vylúčený ani rozvod. Český denník Aha.cz toto tvrdenie podložil aj tým, čo im herečka povedala ešte počas minulého leta.

„Teraz som v depe a rozhodujem sa, po akých ktorých koľajniciach sa vydám. Cítim, že je dôležité venovať sa sama sebe. Je ťažké o tom hovoriť, ale zároveň mám pocit, že stačí naznačiť a ženy vedia, čo mám na mysli," vyjadrila sa vtedy Tatiana, čo si spomínaný český portál spojil s aktuálnymi klebetami o tom, že medzi dvojicou čoraz viac škrípe.

Podľa Aha! má byť problém v tom, že Vojta je mimoriadne pracovne vyťažený a na svoju manželku nemá dostatok času. Podľa svedectva, o ktorom referoval portál Naše hviezdy, fešný umelec vraj trávi dni herectvom a večery zasa vystupovaním, no a aby toho nebolo málo, po týchto akciách sa potom domov nijako zvlášť neponáhľa.

Okrem toho, ešte pred pár mesiacmi bol Dyk spájaný s herečkou Beátou Kaňokovou a portál Aha.cz pripomenul aj to, že otázniky až doteraz vyvoláva Dykov odchod z divadla v Karlíne, kde mal Vojta prejavovať sympatie jednej z mladých hereckých kolegýň. Spomínaný web ďalej informuje o tom, že podľa svedkov to medzi Dykovcami aktuálne skutočne vyzerá na rozvod, no keďže si obaja svoje súkromie strážia, pravdu sa zrejme dozvieme až časom...

