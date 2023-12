Hviezda Dunaja tajila tehotenstvo: Ešte v 7. mesiaci natáčala… Takto jej skrývali bruško!

Ráchel Šoltésová (Zdroj: TV Markíza)

Slovenskej herečke Ráchel Šoltésovej sa naplnil detský sen - sľubná kariéra, svadba a rodina - toto všetko chcela stihnúť do 25 rokov. A podarilo sa jej to!

V júni tohto roku sa vydala za partnera Lukáša a pred pár dňami sa im narodil synček Jakub. V rozhovore pre web markiza.sk ešte v tehotenstve priznala, že seriál Dunaj, k vašim službám, v ktorom stvárňuje predavačku Kristínu, natáčala až do 7. mesiaca. Tvorcovia sa museli s týmto popasovať a Ráchel tak prispôsobovať kostýmy.

(Zdroj: Instagram R.Š.)

„Všelijako mi zväčsovali šaty, prešívali a potom, už keď to bolo veľmi viditeľné, tak som vždy nosila pred bruchom nejaký vešiak s vecami,“ prezradila ako prebiehalo nakrúcanie. Moderátora tiež zaujímalo, či si to okolie alebo diváci z televíznych obrazoviek začali všímať. „Všetci to úplne nevedeli, ale niektorí si to po čase začali všímať aj v tom seriáli, keď už mi to rástlo,“ dodala.