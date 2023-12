Hviezda Dunaja v otvorenej spovedi: Vyrastal ako kotlebovec... Teraz hrá žida!

Jakub Jablonský (Zdroj: TV Markíza)

Jakub Jablonský v podcaste Bylinkárium prehovoril otvorene o citlivej téme. S poslucháčmi sa podelil o to, v akej rodine vyrastal. Slovenský herec pochádza z policajnej rodiny. Obidvaja jeho rodičia robia väzenských dozorcov. V minulosti volili Kotlebovu stranu, ktorá sa spája s extrémizmom a fašizmom.

„Pamätám si jednu hádku v škole, kde som hovoril, že by mala byť vojna, lebo je nás na svete veľa. Môj otec bol radikál. Obidvaja sú bachari. Sú to veľmi dobrí ľudia, majú dobré srdiečka, ale robia s delikventami v base. To prostredie ťa determituje. Ja som aj vyrastal v služobnom byte pred väznicou, čiže ja som bol úplne v tom svete zavretý - v tej nenávisti a v tom, že my Slováci, my sme tu. Toto je náš domov a všetci preč. Že Kotleba to tu vyčistí a urobí poriadky,“ priznal.

(Zdroj: TV Markíza)

Sám sa nazval kotlebovcom a názory rodičov sa na ňom podpísali. „Viete čo je najhoršie? Že ja som bol možno ten kotlebovec. Lebo som prišiel z Banskej Bystrice, z policajnej rodiny, s veľmi pohnutými názormi,“ pokračoval. V domácnosti, v ktorej vyrastal mal blízko k hoaxom.

„Môj otec je milovník science-fiction, kriminálok a potom trošku aj hoaxových kníh. Odoberal aj Zem&Vek veľmi dlho. Do Bratislavy som prišiel s tým, že to je dobrý časopis. Potom sa to začalo meniť. Začal som viac čítať, začal som meniť obzory,“ vyjadril sa s tým, že jeho názory sa začali meniť vplyvom ľudí, s ktorými sa stretával. Nakoniec svoje "nové" názory odprezentoval aj svojim najbližším.

„Dohľadával som si veci a začal som viesť hádky, paradoxne, doma. Mali sme veľa rozhovorov a hádok. Moji rodičia už nevolia Kotlebu a neodoberajú Zem&Vek. Tiež sa nad tými vecami zamýšľajú. Jasné, že to nie je ružové. Niekedy z nich vypadnú veci, ktoré ma prekvapia, ale je to už viac diskusia, ako presadzovanie si vlastného názoru,“ dodal na záver.