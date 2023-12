Hviezda markizáckeho Dunaja PORODILA: Tehotenstvo sa jej podarilo UTAJIŤ!

(Zdroj: TV Markíza)

V roku 2023 sa herečke Ráchel Šoltésovej zmenil život od základov. V júni prezradila na sociálnej sieti Instagram, že sa vydala. Svoje áno povedala uprostred Oravskej priehrady na Slatinskom ostrove priateľovi Lukášovi. Už v tom čase vedela, že pod srdcom nosí svoje prvé dieťatko... Špekulácie o tom, že je tehotná, sa však na verejnosť dostali až v novembri.

A ako informuje web markiza.sk, už je z nej aj mama. Ako prezradila samotná Ráchel v rozhovore krátko pred pôrodom, pod srdcom nosila chlapca, ktorému s manželom vybrali krásne meno Jakub. „Chcela som dievča, ale vlastne bolo mi to jedno, hlavne aby to bolo zdravé a v poriadku. Ale tak nejak som cítila, že to bude dievča a keď som zistila, že to bude chlapec, tak som bola taká, že sklamala ma moja intuícia, ale teším sa. Chlapci sú vtipní a bude to sranda,“ prezradila natešená mamička v rozhovore.

Jej postava v seriáli nateraz končí. Spolu s Ervínom a jeho rodičmi Steinerovcami opustili Bratislavu a vybrali sa hľadať svoje šťastie do Palestíny. No a kým sa postava Kristíny opäť do deja vráti, Ráchel sa zatiaľ bude venovať mamičkovským povinnostiam. Rodičom gratulujeme a bábätku prajeme veľa zdravia!

(Zdroj: Instagram R.Š.)